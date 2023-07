Le ville di Berlusconi / Villa Certosa, la residenza estiva famosa per la foto con la bandana

Altro luogo simbolo è sicuramente Villa Certosa, a Porto Rotondo, in Sardegna. La residenza estiva di Berlusconi ha goduto di enorme popolarità negli anni ruggenti del Cav, quando in Sardegna ospitava personaggi famosi e leader politici potenti come il presidente russo Vladimir Putin. Iconica, in particolare, l’immagine in cui l'ex presidente del Consiglio, con tanto di bandana, fu immortalato in compagnia dell’allora premier britannico Tony Blair e della moglie Cherie.



