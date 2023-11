Le vite di otto donne iconiche degli Stati Uniti, da Hillary Clinton a Beyoncé

Ascolta la versione audio dell'articolo

In arrivo dal 28 novembre il nuovo podcast originale de Il Sole 24 Ore e Radio 24

“Americane - Storie di donne indimenticabili” a cura di Maria Latella.

Otto donne, otto storie, un Paese. “Americane - Storie di donne indimenticabili” è il nuovo podcast originale de Il Sole 24 Ore e Radio 24, ideato e condotto da Maria Latella, in programmazione dal 28 novembre sul sito del Sole 24 Ore, di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio.

Ogni puntata del podcast, composto da otto episodi, racconta la storia personale e professionale di una donna che ha segnato la storia degli Stati Uniti in diversi campi, dalla politica, alla cultura, dalla musica allo sport. Da Hillary Clinton, la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti, a Michelle Obama, la prima first lady di colore promotrice di importanti campagne sociali, da Oprah Winfrey, una delle donne più potenti e influenti del mondo, a Simone Biles, ginnasta plurimedagliata, fino a Beyoncé, una delle cantanti più famose del pianeta.

Maria Latella guiderà gli ascoltatori attraverso un racconto appassionato dell’universo femminile a stelle e strisce. Donne che hanno saputo reinventarsi e vivere molte vite in una sola, diventando le protagoniste di un viaggio che non è solo biografico ma che, attraverso le loro esperienze, racconta l’evoluzione e le contraddizioni della società americana. «Lavorare a questo podcast mi ha consentito di unire tre forti interessi: quello per gli Stati Uniti, Paese nel quale ho passato parecchio tempo prima come stagista alla NBC, poi come giornalista che seguiva alcune delle campagne presidenziali. E’ il Paese che con i suoi libri e i suoi film ha influenzato molti di noi e anche quello dove ora vive e lavora mia figlia. Poi c’è il mio interesse per le storie di donne che sanno reinventarsi. E infine la mia curiosità per i podcast, destinati ad essere sempre più popolari» spiega la giornalista.