Le vittoriose, ritratti di signore competenti Sono venti le protagoniste di una raccolta che abbraccia vari ambiti professionali, esistenziali e geografici: scrittrici, filosofe, economiste, politiche, attiviste di Francesca Rigotti

Determinate. La copertina del libro Le vittoriose e, a destra, la statua di Anita Garibaldi a Roma, sul Gianicolo

Non sono ritratti di signore con fiori o cappello, in rosso o in grigio, con veletta, scialle o ventaglio, quelli della presente raccolta. Sono ritratti dipinti con le parole di Eliana Di Caro e rappresentano donne caratterizzate non dal loro abbigliamento ma dalla loro competenza e conoscenza; dalla loro preparazione, dal loro impegno e dalla loro serietà; dalla loro passione e determinazione. Se poi sono vestite di grigio o di rosso, portano scialli o velette, sono eleganti o sportive, più o meno femminili, il fatto sussiste ma non conta.

Le persone di questi ritratti sono letterate, scrittrici e militanti, filosofe ed economiste, sociologhe, politiche e attiviste per i diritti umani, una cantante transgender, molte europeiste. È come se davanti a noi si aprisse una specie di Piazza degli Eroi, simile alla omonima monumentale piazza di Budapest: gli eroi di quella piazza però, e gli eroi in genere, oltre che essere tutti giovani e belli, e forti, e prevalentemente trecento, sono tutti maschi. Come quelli rappresentati nei ritratti, ancora una volta, esposti nelle gallerie di istituzioni importanti, ministeri, banche, Università davanti ai quali passiamo con perplessità nel notare ogni volta che incorniciano volti soltanto maschili.

E infatti Dainora Pociute, lituana, storica, prima presidente del Senato accademico dell'Università di Vilnius siede, nel corso dell'intervista, in una sala dove tutti i suoi predecessori sono stati uomini.Questi invece sono ritratti di donne rappresentate tramite la narrazione, descritte a parole. Raccontano di sé e del proprio lavoro, ma anche di quello che accade alle donne nel mondo: in India, in Norvegia, in Italia, in Liberia, in Ungheria, in Lituania, negli Stati Uniti. Lo spettro dei Paesi e delle occupazioni è ampio e le informazioni, alcune esaltanti, altre deprimenti, sono tutte interessanti e in alcuni casi sconvolgenti.

Dicono che in Argentina i governi abbiano tentato di eliminare la memoria storica degli uomini e delle donne fatti scomparire dopo (ma anche prima...) il colpo di Stato del marzo 1976 (lo fa Taty Almeida); o che in Spagna la democrazia è fondata sull'idea che per progredire si deve dimenticare (Almudena Grandes); ricordano la marcia delle donne armene nel 2003 a Istanbul (Pinar Selek); sottolineano il fatto che il lavoro agricolo delle donne in Asia sia sottostimato, sfruttato, non pagato (Bina Agarwal). Affermano che negli Usa la presenza femminile in molti campi è carente e le donne sono discriminate anche se, ed è un piacere leggerlo, «in realtà non esistono differenze innate tra bambine e bambini: esse sono dovute esclusivamente a fattori culturali» (lo afferma con coraggio Martha C. Nussbaum).

Rivendicano il diritto-dovere delle donne di lavorare, sia perché crescano il loro prestigio e la loro dignità, sia affinché tanto talento non vada sprecato (lo fa Nemat Shafik, alla guida della London School of Economics). Una di loro, Iram Saeed, sfigurata a 18 anni dall’acido lanciato da un pretendente deluso, ritiene che la pena detentiva non sia sufficiente per il colpevole e vorrebbe l'applicazione della legge del taglione. Non possiamo condividere ma comprendere sì, e intanto ammiriamo l'onestà intellettuale dell'intervistatrice/ritrattista che ha riportato le sue parole.