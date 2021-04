Le zone rosse ridisegnano il mercato delle imprese

4' di lettura

L’emergenza sanitaria ha modificato anche la percezione e l’uso della casa, che è diventata in parte ufficio, in parte spazio per l’attività fisica non consentita in palestre e piscine. Un cambiamento delle abitudini di vita che si riflette su alcune aziende che, nel quadro di difficoltà generale, fanno i conti con consistenti aumenti della domanda.

L’ufficio in casa

Sono oltre mille le sedute vendute, «soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, principalmente a privati. Questo ci ha consentito di allargare il nostro business anche a grandi aziende, che ci contattano per dotare sia i propri dipendenti in smart working, sia i loro ex collaboratori in pensione», spiega Giuseppe Cornetto Bourlot, presidente di Luxy. L’azienda vicentina - tra le poche realtà nazionali con filiera produttiva a chilometro zero - ha lancia la prima linea di sedie pensata per lo smart working. In tre modelli, è pensata per inserirsi nell’ambiente domestico senza essere invasiva, per rendere il lavoro da casa agevole come in ufficio e soddisfare, nell’home office, gli stessi standard di salute e sicurezza dei tradizionali luoghi di lavoro con un minor affaticamento dell’apparato muscolo-scheletrico.

Telecomando sicuro

Un prodotto pensato per il mondo del turismo - hotel, B&B e appartamenti in affitto, ma anche ospedali, case di cura, case per anziani, ambulatori, bar e scuole - fino alle abitazioni private. Si chiama Hygienic Cover ed è un’innovativa custodia monouso che rende identificabile senza ombra di dubbio il primo utilizzo. La soluzione brevettata e realizzata dall’azienda Igicov di Cordovado, di Pordenone, è semplice da usare: una cover igienica monouso a doppio strato che rende i telecomandi a prova di virus e batteri. Il telecomando, infatti, passando di mano in mano, è un vero e proprio ricettacolo di germi e la pulizia tradizionale non è sufficiente.