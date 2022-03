La Russia dichiara nuova tregua e prende controllo centrale Zaporizhzhia

7:46 Mosca conferma Lavrov-Kuleba domani ad Antalya

“Noi pensiamo che dal momento che l’Ucraina l’ha confermato, l’incontro si terrà davvero, in particolare perché è stato organizzato dalla Turchia, che ospita l’evento (il Forum diplomatico di Antalya, ndr) a margine del quale è previsto che si tenga l’incontro”. Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall’agenzia Tass, alla vigilia del previsto incontro ad Antalya, in Turchia, tra il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e l’omologo ucraino Dmitry Kuleba. Zakharova ha spiegato che la Russia si sta preparando per i colloqui ma senza necessità di affrettare le cose e ha precisato che il volo di Lavrov per Antalya è programmato per oggi.