Leader della Crescita, imprese del 2020 Dopo il successo delle prime due edizioni italiane, nel 2018 e 2019 appunto, anche nel 2020 torna infatti Leader della Crescita, il premio organizzato dal Sole 24 Ore e da Statista di R.E.I.

Giovani, digitali e flessibili. Così sono le piccole imprese che nel 2018 e 2019 si sono classificate ai primi posti di Leader della crescita, il riconoscimento dedicato alle aziende che nel triennio precedente hanno fatto registrare gli incrementi di ricavi maggiori. Imprese dinamiche e innovative che hanno saputo battere la crisi.

Dopo il successo delle prime due edizioni italiane, nel 2018 e 2019 appunto, anche nel 2020 torna infatti Leader della Crescita, il premio organizzato dal Sole 24 Ore e da Statista, portale web tedesco per la statistica che elabora e rende disponibili dati e ricerche di mercato in ambito economico. Tra le imprese che parteciperanno saranno selezionate 400 società che verranno citate in un Rapporto pubblicato sul Sole 24 Ore, edizione cartacea e online, a novembre 2020. Un Rapporto che racconterà anche le storie più interessanti delle imprese e dei loro fondatori, azionisti e manager. Le imprese che quest’anno saranno alle prese con i piani di rilancio del dopo Corona virus, ma che saranno tra quelle che hanno messo più fieno in cascina per la ripartenza.

La partecipazione al premio è volontaria. Le imprese dovranno iscriversi per essere selezionate ed entrare nella graduatoria. Essere un “leader della crescita” è un riconoscimento pubblico che identificherà l’azienda come una tra le più dinamiche realtà italiane, rendendola attrattiva sul mercato.

Per potersi candidare, e quindi essere inclusa nella graduatoria, l’azienda deve rispettare i seguenti criteri:

avere avuto un fatturato di almeno 100mila euro nell’anno 2016 e di almeno 1,5 milioni di euro nel 2019; essere una realtà indipendente (ad esempio, non fare parte di un gruppo o essere una succursale italiana di un’altra impresa); avere il domicilio fiscale in Italia; soddisfare la “clausola di onorabilità”, cioè non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 (in pratica, essere esclusi dalle procedure di appalto per condanne o decreti penali); avere avuto una crescita prevalentemente organica