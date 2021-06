“Campioni dell’export” premia i leader dei mercati globali

5' di lettura

L’anno pandemico a cavallo tra il 2020 e il 2021, con la paralisi economica derivante dai prolungati lockdown, non è andato male per tutte le aziende esportatrici di prodotti del made in Italy. L’Ice – Agenzia per la promozione all'estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ha identificato i settori Oscar del 2020, per quanto riguarda le esportazioni: per esempio, il riso verso la Germania, la pasta verso Giappone e Regno Unito, il vino verso la Corea del Sud e l’Olanda e l’olio di oliva verso la Francia. Oltre il farmaceutico e l’alimentare, che sono cresciuti come settori, ci sono state performance dell’export particolarmente positive: i componenti elettronici verso gli Stati Uniti, le macchine tessili verso la Turchia, le materie plastiche verso la Cina, le calzature in Corea del Sud, per fare alcuni esempi.

Per mettere in luce queste eccellenze e incoraggiare con ottimismo lo sviluppo delle esportazioni italiane, Il Sole 24 Ore e la società di ricerca internazionale Statista hanno lanciato il bando e l’inedita ricerca Campioni dell’Export 2022, il ranking delle imprese italiane che, nei diversi settori industriali, si distinguono per la loro attività internazionale.

Il ruolo centrale dell’export nella ripresa

Del resto, le esportazioni hanno un ruolo chiave nell'economia italiana, generando almeno un quarto del Prodotto interno lordo (Pil) nazionale (la metà, secondo alcune analisi). Le grandi speranze per la ripresa dell’economia sono dunque fortemente legate all’export. «Lo spirito di collaborazione e la resilienza collettiva dimostrata nei mesi più difficili dell’emergenza pandemica – recita il Rapporto Ice – Prometeia 2021 – possono trovare un senso e un obiettivo nel rilancio dell’internazionalizzazione, una crescita dell’export come condizione necessaria per un recupero industriale che è, prima di tutto, funzionale a un recupero dei livelli di benessere minacciati dalla pandemia dell'ultimo anno». Quest’ultima frase del Rapporto sull’evoluzione del commercio italiano con l’estero archivia l’annus horribilis 2020 – anche per l’export (-9,7% secondo l'Istat) – e rilancia la speranza per una ripresa sostenuta delle vendite di made in Italy nel 2021. «Il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato dall’Italia per accedere agli ingenti fondi europei del piano Next generation EU, ndr) è un’opportunità unica per costruire le competenze trasversali orientate alla transizione digitale e alla transizione ecologica, richieste come fattori critici di successo, anche sui mercati globali, per tutti i settori del made in Italy», ha dichiarato – non a caso – il presidente Ice, Carlo Maria Ferro, alla presentazione del Rapporto. Ecco perché il Sole 24 Ore e Statista hanno dedicato alle esportazioni la quarta iniziativa comune di analisi e lettura della realtà economica italiana, dopo Leader della crescita, Leader della sostenibilità e Studi legali dell’anno.

Il bando “Campioni dell’export”

Vediamo nel dettaglio come funziona la nuova iniziativa. È possibile partecipare a Campioni dell’export 2022 mediante registrazione entro il 31 luglio 2021 sul sito di Statista (www.statista.com/page/campioni-export). In alternativa si può scaricare il questionario e inviarlo online (a questo link: https://survey.statista-research.com/262716?lang=it). Per informazioni è stato attivato anche un indirizzo email: campionidellexport@statista.com.

Le imprese italiane con il fatturato 2020 più fortemente caratterizzato dalle attività di export, in percentuale sul fatturato, saranno inserite nel ranking Campioni dell’export 2022 a cui sarà data ampia diffusione. L’obiettivo è identificare le aziende, nei diversi settori industriali, che più di tutte esportano a livello internazionale.