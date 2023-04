Leader del M5S, ministro e vicepremier: ascesa, declino (e rinascita) di Luigi Di Maio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Luigi Di Maio, 36 anni, è stato il leader del Movimento Cinque stelle e ministro della Repubblica. Dopo la rottura con il Movimento non è riuscito a farsi rieleggere come deputato e ha dunque concluso prematuramente la sua carriera parlamentare. La nomina a inviato Ue per il Golfo proposta dall’Alto Commissario europeo Borrell è però per lui un’occasione di tornare da protagonista sulla scena.

Nella XVII legislatura (2013-2018) ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Camera dei deputati, il più giovane di sempre. Alle elezioni politiche del 2018 è stato rieletto deputato per la XVIII legislatura (2018-2022), nel corso della quale ha ricoperto i ruoli di ministro dello Sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, nonché di vicepresidente del Consiglio, nel governo Conte I (2018-2019), quindi di ministro degli Esteri nel governo Conte II (2019-2021) e nel governo Draghi (2021-2022).



A causa dei contrasti con il Movimento (da cui si era dimesso come capo politico già il 22 gennaio 2020), ne è uscito nel giugno 2022 assieme ai parlamentari alla seconda legislatura o vicini a Di Maio, creando il gruppo parlamentare centrista Insieme per il futuro, il quale a sua volta ha dato vita al partito Impegno Civico, con il quale Di Maio si è presentato, all’interno della coalizione di centro-sinistra, alle elezioni politiche del 2022, alle quali però non è stato rieletto, terminando così la sua carriera di parlamentare.

Nel 2007 ha aderito al Movimento 5 Stelle. Dopo aver partecipato alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle, nel 2013 viene candidato ed eletto alla Camera dei Deputati per la circoscrizione Campania 1 nella lista del Movimento 5 Stelle. Nel 2013, con 173 voti, viene eletto vicepresidente della Camera dei deputati, diventando, con 26 anni di età, la persona più giovane in Italia ad aver ricoperto questo ruolo.

Nato ad Avellino e cresciuto a Pomigliano d’Arco, è figlio di un imprenditore edile. Si diploma al Liceo classico nel 2004 e poi inizia gli studi universitari in giurispridenza senza però completarli.