Leader della sostenibilità 2023: la moda supera la finanza

«Nuova in classifica anche Carel, multinazionale italiana attiva nel settore degli impianti di refrigerazione, che ha dato inizio a una collaborazione con Too Good to go per limitare lo spreco alimentare della mensa aziendale», racconta Dei.

Complessivamente, l’iniziativa ha avuto un buon successo di partecipazione alla sua terza edizione e un’alta qualità. «La qualità delle aziende vincitrici resta consistente, nonostante il numero più elevato di partecipanti e di premiati: tutti hanno un punteggio in linea o superiore a quello minimo dello scorso anno - racconta l’analista di Statista -. Lo score finale è dato dalla somma di quelli nei tre capitoli (ambientale, sociale, economico) e il massimo raggiungibile è 100 punti. Tutte le aziende hanno ottenuto più del 60% dei punti possibili. Inoltre, lo score medio delle 240 in lista è di 77 (in aumento dai 75 punti dell’edizione passata)».

Quasi duemila le società analizzate da Statista, tratte dai database di aziende eccellenti, 200 le autocandidate: tutte sono state analizzate in modo indipendente in base a 45 Kpi, senza alcun pagamento. «Non c’è dubbio che il tema della sostenibilità interessi ed entusiasmi sempre di più, anche in Italia», conclude Lisa Dei.

Non a caso, fioccano le iscrizioni al nuovo Master part time in management della sostenibilità ambientale e politiche Esg lanciato dal Sole 24 Ore Formazione, che riconosce 40 crediti formativi ai fini dell’accesso all’esame di certificazione di Sustainability manager.

