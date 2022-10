Leader della sostenibilità: aperte le iscrizioni per il bando 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Riparte il bando Leader della sostenibilità, creato dal Sole 24 Ore e da Statista per premiare gli sforzi delle imprese più impegnate nella transizione ecologica, etica, sociale e di governance. Il bando 2023 è già disponibile online, con il link per presentare la candidatura della propria azienda entro il 31 dicembre. «Le gravi crisi in atto, dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica, non stanno distogliendo le imprese dal cammino verso lo sviluppo sostenibile: il passaggio alla transizione green e all'economia circolare è irreversibile, anche grazie all'attivismo dell'Unione europea in questo ambito e ai fondi del Pnrr», nota con ottimismo Lisa Dei, analyst di Statista, responsabile della ricerca e del ranking collegato.

I requisiti per candidarsi

Per partecipare, le aziende devono rispettare i criteri di onorabilità (ex Dlgs. 50/2016), condividere il bilancio di sostenibilità (con punteggio maggiore se è reso pubblico) e quello civilistico 2021 o fornire i dati indicati nel questionario. Ogni impresa candidata deve avere sede legale in Italia ed essere indipendente (non può essere una filiale o una società controllata). Nel caso in cui faccia parte di un gruppo estero deve aver rendicontato la sostenibilità in Italia e non solo a livello di gruppo. Quest'anno, c’è una novità: le rendicontazioni devono essere state compilate rispettando esclusivamente i criteri Gri (Global reporting initiative, lo standard mondiale principale), in modo da uniformare ulteriormente la comparabilità dei dati. In continuità con le edizioni precedenti, continuano a essere escluse le società della Difesa e del gaming (al pari di diversi indici di sostenibilità internazionali).

Oltre alle autocandidature, Statista conduce una rilevazione autonoma su un campione di quasi duemila grandi e medie imprese italiane tratte da database pubblici, che pubblicano i rapporti di sostenibilità e rendono noti i principali dati di bilancio online. Si tratta di un’analisi unsolicited e obiettiva, non soggetta al pagamento di fee da parte delle imprese. «Oltre a condurre internamente una rivelazione sulle aziende italiane che pubblicano i bilanci, accettiamo autocandidature e invitiamo a partecipare diverse migliaia di imprese già ritenute eccellenti – spiega Dei -. Ciascuna deve condividere dei dati che riteniamo essere rivelatori di performance interessanti in termini di sostenibilità. I dati sono valutati e aggregati da Statista. Di solito sono necessari circa 20 minuti per la compilazione del questionario, se si dispone già delle rilevazioni».

Come nasce il ranking

Vediamo più da vicino i Key performance indicator (Kpi) da tenere a portata di mano per iscriversi. «Ciascuna azienda (sia quelle autocandidate sia quelle analizzate da noi) deve rendere noti una trentina di Kpi - spiega Marco Paciocco, Team lead Italia di Statista (di base ad Amburgo, in Germania) -. Indaghiamo vari ambiti, come ad esempio il consumo energetico, l'impiego di energia da fonti rinnovabili, le emissioni, la gestione dei rifiuti, il consumo idrico, gli infortuni sul lavoro, le politiche di welfare e le azioni di responsabilità sociale, il tasso di turnover, la diversity, il salario dei dipendenti, ma anche la trasparenza (simboleggiata dalla pubblicazione online dei report) e la sostenibilità economica (profitto, Ebitda, debiti, investimenti in ricerca). I dati devono essere confermati, nel caso non siano pubblici, dall'amministratore o da un membro del comitato esecutivo dell'azienda, pena l'esclusione della candidatura. Attribuiamo un punteggio su base 100 ai vari indicatori e scartiamo chi ha ottenuto un punteggio basso in una delle tre dimensioni della sostenibilità: sociale, ambientale ed economica. Solo i migliori entrano nell’elenco, dopo un’accurata analisi e svariati controlli anche reputazionali svolti da noi e dalla redazione del Sole 24 Ore».

L’anno scorso, il team di ricerca ha analizzato 1.500 aziende in modo autonomo oltre a quelle che hanno risposto al bando online (soprattutto Pmi, che costituivano un terzo della lista finale). «Abbiamo considerato i bilanci di sostenibilità, i report integrati e le dichiarazioni non finanziarie, raccogliendo circa 22mila dati su una quarantina di indicatori; il punteggio finale era costituito dalla somma degli score nelle aree della sostenibilità ambientale, sociale ed economica», spiega Paciocco.