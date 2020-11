“Leader della sostenibilità”: la ricerca per premiare le imprese più green ed etiche Nuova iniziativa firmata dal Sole 24 Ore e dalla società di analisi Statista di Laura La Posta

Le imprese italiane sono molto interessate ai temi della sostenibilità. Secondo un sondaggio Ipsos sul tema dell'economia circolare, presentato all'EcoForum di ottobre, “un'azienda su quattro investe in modo convinto in sostenibilità già da tempo; altre lo fanno in modo limitato e non strutturato e alcune hanno affrontato il tema solo di recente, ma in futuro per il 56% delle aziende l'enfasi crescerà, come pure gli investimenti in comunicazione”.

La rilevazione è stata effettuata in piena pandemia da Covid-19, il che testimonia il sincero interesse per questi temi, pur nelle enormi difficoltà economiche e organizzative collegate al lockdown e al rallentamento delle attività.



Questa crescente attenzione per l'economia circolare, per un più efficiente uso delle risorse, per la transizione energetica verso fonti meno inquinanti ha spinto il Sole 24 Ore e Statista, leader internazionale dell'analisi di dati e trend di mercato, a lanciare l'iniziativa “Leader della Sostenibilità 2021”.

Un vero e proprio bando di concorso è stato pubblicato per chiamare all'appello le imprese che si ritengono più sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale ed economico e che intendono concorrere per essere inserite in un elenco di eccellenze green ed etiche. La lista attribuirà lo status di “Leader della sostenibilità 2021”, di cui le imprese potranno fregiarsi nella loro comunicazione ai clienti. Ma solo dopo aver superato una rigorosa selezione da parte di Statista e del Sole 24 Ore.



Un elenco di eccellenze

“Accettiamo autocandidature e invitiamo a partecipare diverse migliaia di imprese già ritenute eccellenti in quanto a sostenibilità economica, ma ciascuna deve rendere noti una trentina di Key performance indicator (Kpi) che riteniamo rivelatori di performance interessanti in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e ambientale – spiega Marco Paciocco, analista della divisione Ricerca & Analisi di Statista ad Amburgo, in Germania -. I dati sono valutati e aggregati da Statista e non vengono pubblicati né divulgati al Sole 24 Ore o a terzi. Devono essere confermati dall'amministratore o da un membro del comitato esecutivo dell'azienda, pena l'esclusione della candidatura. Di solito sono necessari circa 20 minuti per la compilazione, se si dispone già delle rilevazioni”.