Leader della sostenibilità: al via la seconda edizione

Riprende la ricerca delle aziende italiane più attive sul fronte della sostenibilità. Dopo una prima edizione molto partecipata e dopo la Cop26 che ha riproposto il tema del climate change in tutta la sua gravità, riparte il concorso Leader della sostenibilità, creato dal Sole 24 Ore e da Statista per premiare gli sforzi delle imprese più impegnate nella svolta green. Il bando 2022 è già disponibile online, completo del lin k per avanzare la propria candidatura entro il 31 dicembre 2021.

I requisiti per candidarsi

Per partecipare, le aziende devono rispettare i criteri di onorabilità (ex Dlgs. 50/2016), condividere il bilancio di sostenibilità e quello civilistico 2020 o fornire i dati indicati nel questionario. Ogni candidata deve avere sede legale in Italia; nel caso in cui faccia parte di un gruppo estero deve aver rendicontato la sostenibilità in Italia e non solo a livello di gruppo. Questa rappresenta una novità rispetto alla prima edizione, nel corso della quale le società appartenenti a gruppi a capitali esteri erano state escluse in linea di principio, ma poi non era stato facile verificare con accuratezza l’assetto azionario di ogni impresa candidata. Continuano a essere escluse le società della Difesa e del gaming, al pari di diversi indici di sostenibilità internazionali.

Oltre alle autocandidature, Statista conduce una rilevazione autonoma su un campione di 1.500 grandi e medie imprese italiane tratte da database pubblici, che pubblicano i rapporti di sostenibilità e rendono noti i principali dati di bilancio online. Si tratta di un’analisi unsolicited e obiettiva, non soggetta al pagamento di fee da parte delle imprese.

Come nasce il ranking

«Ciascuna azienda (sia quelle autocandidate sia quelle analizzate da noi) devono rendere noti una trentina di Key performance indicator (Kpi) che riteniamo rivelatori di performance interessanti in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e ambientale - spiega Marco Paciocco, Senior analyst di Statista ad Amburgo, in Germania -. Indaghiamo vari ambiti, come ad esempio il consumo energetico, l’impiego di energia da fonti rinnovabili, le emissioni, la gestione dei rifiuti, il consumo idrico, gli infortuni sul lavoro, le politiche di welfare e le azioni di responsabilità sociale, il tasso di turnover, la diversity, il salario dei dipendenti, ma anche la trasparenza (simboleggiata dalla pubblicazione online dei report) e la sostenibilità economica (profitto, Ebitda, debiti, investimenti in ricerca). I dati devono essere confermati dall’amministratore o da un membro del comitato esecutivo dell’azienda, pena l’esclusione della candidatura. Attribuiamo un punteggio su base 100 ai vari indicatori e scartiamo chi ha ottenuto un punteggio basso in una delle tre dimensioni della sostenibilità: sociale, ambientale ed economica. Solo i migliori entrano nell’elenco, dopo un’accurata analisi e svariati controlli anche reputazionali».

Un’iniziativa trasparente e prestigiosa

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e trasparente: l’ingresso nella lista e la citazione in articoli non sono subordinati a transazioni economiche, al pari degli altri elenchi o classifiche che Il Sole 24 Ore e Statista già realizzano con successo da qualche anno: Leader della crescita (sulle imprese con maggior tasso di sviluppo nell’ultimo triennio) e Studi legali dell’anno. Per fregiarsi del logo nei materiali pubblicitari, di comunicazione o nel sito aziendale, è previsto invece un fee.