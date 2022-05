Leadership e gestione Hr: il modello Usa e quello cinese a confronto

Negli Usa come in Cina le persone che lavorano non hanno, a differenza di quanto accade da noi, alcun problema a trasferirsi per proseguire la professione dall’altra parte della nazione. E questo può essere un grande problema per i manager che sono chiamati a motivare costantemente le proprie risorse per evitare che queste, quasi da un giorno all’altro, decidano di andarsene.

Come ci si prepara per un colloquio di lavoro con un manager cinese e con uno americano?

Gli americani, come dicevo, non vogliono perdere tempo, e questo comporta puntualità, comunicazione diretta, niente convenevoli inutili. Al colloquio, come del resto in un qualsiasi incontro di lavoro, ci si gioca molto già nei primi secondi. È indispensabile non essere troppo timidi o troppo aggressivi, guardare sempre negli occhi, aspettare le domande e porre quesiti non superficiali e scontati, non distrarsi e dimostrarsi entusiasti e curiosi, ma senza eccessi. In Cina valgono più o meno le stesse regole, ma bisogna tenere presente due aspetti: l’importanza della reputazione e la comunicazione non verbale. Per un cinese, infatti, il linguaggio del corpo e il contatto visivo valgono più di mille parole. Bisogna sempre comunicare calma e sicurezza e far sentire gli interlocutori a proprio agio. Un temperamento vivace o espansivo non è mai visto di buon occhio durante un colloquio e, in generale, sul posto di lavoro.

Come è vissuto nei “due mondi” il rapporto con le tecnologie digitali?

La tecnologia può rappresentare un valido alleato anche nella ricerca di lavoro in ogni parte del mondo. Negli Stati Uniti, per esempio, LinkedIn è molto diffuso e non è raro che gli head hunter lo usino come strumento per entrare in contatto con un candidato che abbia particolari caratteristiche o esperienze pregresse. In Cina alcuni canali social non sono del tutto liberi, lo stesso Linkedin è accessibile solo per la sezione relativa agli annunci, e le aziende ricorrono spesso a network locali per postare annunci di lavoro e raccogliere eventuali CV dei candidati.