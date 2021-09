Leadership femminile, le proposte concrete per valorizzare i talenti

Le best practise italiane

«Il documento realizzato dal G20 Empower è un lavoro prezioso, che conferma la necessità di favorire con sempre più convinzione un'alleanza strategica tra pubblico e privato, con un costante incontro tra settori ed esperienze differenti» spiega Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, che prosegue: «La promozione della leadership femminile e delle pari opportunità passa da una rinnovata capacità di collaborazione, a più livelli. Per liberare il talento delle donne, accrescerne la presenza in posizioni apicali e arrivare ad un modello più inclusivo e giusto, a partire dal mondo del lavoro. Il governo è impegnato esattamente in questa direzione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la prima Strategia nazionale per la parità di genere e la riforma del Family Act. È la sfida da interpretare e vincere adesso per tracciare un futuro di opportunità, di sviluppo e di benessere per tutte e tutti».

Tra le best practice già adottate da alcune realtà italiane di diversi settori si distinguono politiche per attrarre e promuovere talenti femminili, politiche di lavoro flessibile e di eliminazione del divario salariale, iniziative per aumentare la consapevolezza del valore della diversità, attività per lo sviluppo e la mentorship di donne dall'elevato potenziale, progetti per la crescita professionale e della leadership, affinché a loro volta le donne in posizioni apicali diventino modelli di riferimento.

«Il lavoro svolto dal tavolo G20 Empower è di grande importanza e ha dimostrato come la sinergia tra Paesi, settori ed esperienze diverse possa e debba diventare un valore da condividere. Le buone pratiche indicate nel G20 Empower Playbook 2021 e messe a disposizione si distinguono per l'approccio pragmatico tipico del mondo delle imprese e possono essere adottate di tutti sin da subito per realizzare il cambiamento. Ora non ci sono più scuse» commenta Paola Mascaro, chair del tavolo G20 Empower e presidente di Valore Dm.

Aggiunge Mascaro: «I dati degli studi condotti dal G20 Empower in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) parlano chiaro: nessuno dei Paesi membri del G20 ha ancora raggiunto l'obiettivo della parità uomo - donna in posizioni manageriali fissato dall'ONU nell'Agenda 2030 e i progressi sono molto lenti. Nei paesi del G20 meno del 39% delle donne partecipa alla forza lavoro, solo il 27% ricopre posizioni manageriali e poco più del 26% occupa un posto nei CdA delle società quotate. Una situazione di disparità che si è ulteriormente aggravata con l'arrivo della pandemia. Solamente in Italia, a dicembre 2020, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna».

Come misurare il cambiamento?

Misurare il cambiamento non è mai semplice e la leadership femminile non fa eccezione. Quali sono gli indicatori proposti dal Playbook per rendere misurabile la carriera delle donne?