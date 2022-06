Leadership gentile: moda o cambiamento reale?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Perché oggi si parla così tanto di leadership gentile?

Semplice, se ne parla perché ci si è resi conto che in questo periodo storico è l'unico modello di leadership realmente percorribile in aziende che mirano alla creazione di valore.

Ma attenzione, l'idea di una leadership collaborativa, gentile e coinvolgente inizia già molto tempo fa.

In realtà i cambiamenti degli stili di leadership riguardano un fenomeno che parte da lontano. Sulla leadership e sulla sua evoluzione molti studiosi, più o meno noti, hanno scritto, e pertanto non mi dilungherò. Tuttavia, ciò che è importante sottolineare è che gli stili di leadership evolvono di pari passo con le evoluzioni dei modelli organizzativi. Fino ai primi anni ’60 del secolo scorso le imprese organizzate operavano alla ricerca del profitto, e in esse le persone vi lavoravano a fronte di un salario, più o meno adeguato. Gli scenari erano piuttosto semplici e la funzione del leader era quella di pianificare e controllare. Oggi parleremmo più di capo che di leader. Il valore delle persone era legato al valore che ad esso veniva attribuito in quanto fattore produttivo. Le strutture organizzative di riferimento erano, volendo semplificare, incentrate su logiche verticistiche e gerarchiche, in cui le funzioni del capo erano per lo più orientate a massimizzare le performance aziendali massimizzando l'efficienza di tutti i fattori produttivi, comprese le persone. I mercati però erano molto meno globalizzati, si operava in un clima di minore incertezza e la complessità era molto ridotta.

Sul finire degli anni '90, a partire dalla caduta del muro di Berlino, per chi ama la simbologia storica ed economica, tale complessità è andata aumentando gradualmente. La tradizionale logica verticista e gerarchica, in cui un capo decide e una piramide di sottoposti esegue, è finita. Le persone iniziano ad acquisire un valore diverso e l'incertezza, la complessità, l'ambiguità e la volatilità crescono alla velocità della luce. Nel 1987 gli studiosi americani Warren Bennis e Burt Nanus iniziano a parlare di un mondo VUCA. La sigla VUCA fu introdotta dall'US Army War College, l'istituzione deputata alla formazione universitaria degli alti ufficiali militari e civili dell'esercito statunitense: è qui che questo acronimo venne adoperato, essenzialmente, per definire il concetto di leadership dopo la guerra fredda, con l'URSS che stava ormai scomparendo.