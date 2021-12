Leadership, le manager stanno costruendo un nuovo modello post Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rivoluzione tanto repentina sarebbe stata impensabile solo due anni fa, ma di fatto la pandemia ha accelerato una serie di cambiamenti nel mondo del lavoro, che richiedono ora risposte immediate guidate da una visione del futuro. In questo scenario le manager stanno affrontando il momento e anche «il lavoro extra che ne deriva», come sottolinea lo studio di McKinsey “Women in Workplace 2021”. Rispetto agli uomini dello stesso livello, le donne manager stanno intraprendendo più azioni concrete per supportare i loro team, dall’aiutare i dipendenti a gestire i loro carichi di lavoro al monitorare regolarmente il loro benessere complessivo.

In particolare, lo studio sottolinea come le donne di livello senior trascorrono il doppio del tempo dei loro colleghi occupandosi di questioni di diversità e inclusione, sebbene esulino dalle loro responsabilità. I ritorni sono tangibili: i dipendenti sono più felici, meno a rischio burnout e meno propensi a considerare di lasciare il loro lavoro. In un periodo definito “delle grandi dimissioni” questo diventa un punto cruciale per le aziende che vogliono trattenere i talenti su cui hanno investito negli ultimi anni.

Il problema è rappresentato dal fatto che raramente le aziende riconoscono formalmente il lavoro fatto su questi temi “soft”, che vanno oltre le aree di competenze dei manager. Non valorizzare quanto viene fatto all’interno dell’organizzazione del lavoro per il benessere dei dipendenti porta però delle conseguenze negative: per le donne, che «stanno investendo tempo spropositato e energia in queste priorità»; per le aziende e tutti i dipendenti, perché «raramente si fanno progressi su sforzi che sono sottovalutati», sottolinea lo studio.

«Se le aziende non riconoscono e premiano gli sforzi dei leader per supportare i dipendenti benessere e promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione, questo lavoro fondamentale è a rischio di essere relegato a “lavori domestici d’ufficio” - lavoro che contribuisce al business ma non viene preso in considerazione nelle revie delle performance, non porta all’avanzamento e non è ricompensato» scrivono i ricercatori di McKinsey.

Le sfide delle manager

Più le donne fanno carriera, più spesso capiterà loro di essere le “uniche” (donne) nella stanza, che si tratti riunioni di manager, di assemblee di categoria o di conferenze del proprio settore finanziario o industriale. In questo senso il rapporto di McKinsey sottolinea come il carico dei ruoli di leadership pesi maggiormante sulle esperienze quotidiane delle manager. «Sono anche più esposte a dover affrontare microaggressioni, che mettono alla prova le loro competenze, come ad esempio essere interrotte durante un discorso, ascoltare commenti sul loro stato emotivo o veder messo in discussione il proprio giudizio. Sono sfide quotidiane molto più rare per i manager.