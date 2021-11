Leading hotels of the world: la rete Italia a quota 62 con tre nuovi alberghi

I punti chiave L’annuncio

Cresce il turismo di lusso. The Leading Hotels of the World (Lhw) ha annunciato da New York - come si legge in una nota - l’aggiunta di 9 nuovi alberghi al portfolio che già conta oltre 400 hotel indipendenti nel mondo.

La collezione autunnale espande la presenza del brand in destinazioni popolari come Turks and Caicos, Roma e Shanghai mentre rappresenta l'inaugurazione di nuove mete Lhw come Merano, Dallas e l'Isola di Pasqua. «È un grande piacere dare il benvenuto a questi 9 nuovi Leading Hotels - dice Deniz Omurgonulsen, Vicepresidente del dipartimento emmbership di Lhw -. Arte, benessere ed esperienze nella natura ben definiscono i soggiorni che si possono vivere nelle nuove strutture come The Joule, Villa Eden e Nayara Hangora. Contiamo inoltre due nuove aperture: il J Hotel, Shanghai Towers di recente inaugurazione e Rock House a Turks and Caicos, che sarà pronto ad accogliere gli ospiti dal 2022».

E vediamo i nuovi Leading Hotels.

J Hotel, Shanghai Tower (Shanghai, Cina) ha aperto nel giugno 2021 dopo una lunga attesa. L’hotel occupa dall’84° al 105° piano e il 120° piano della Shanghai Tower, il grattacielo più alto della Cina e il secondo più alto del mondo. Le 165 camere e suite sono tra le più ampie della città. Tra le nuvole si trovano anche i sette ristoranti e bar, che offrono un design unico e una vista infinita su Shanghai.

The Joule (Dallas, Texas, Stati Uniti) è un edificio neogotico del 1920. Considerato come l’epicentro culturale di Dallas, ospita installazioni artistiche, boutique, una Spa e una piscina a sbalzo sopra Main Street. L’arte è il leitmotiv dell’hotel che è adiacente al Dallas Arts District: mosaici di metà secolo e un motore coperto di cristallo dell’artista Roger Hiorns accolgono gli ospiti all’ingresso, mentre opere provocatorie riempiono sia le aree comuni che le camere.)