Leapmotor, chi è e che auto fa la casa cinese partner di Stellantis. E perché serve a Tavares

Chi è Leapmotor, il costruttore cinese pronto a cedere il proprio 20% a Stellantis per circa 1,5 miliardi di euro? Nato nel 2015 e fondato da Zhu Jiangming, è un marchio cinese specializzato in modelli elettrici ma soprattutto produttore di piattaforme modulari e di architetture tecnologiche. A questo si aggiunge la disponibilità di versioni EREV, ovvero dotate di Extender ranger che si traduce nella presenza di un motore termico dedicato esclusivamente alla ricarica delle batterie. In questo modo si contengono le emissioni di anidride carbonica e al tempo stesso si garantiscono autonomie superiori ai 1000 chilometri. Proprio questo punto, unito alla fornitura di piattaforme modulari, sarà fondamentale per la crescita di Stellantis sul mercato dell’elettrico.

Chi è Leapmotor

Leapmotor, concentrandosi sul mercato di fascia medio-alta, il segmento più grande e in più rapida crescita in Cina, ha consegnato circa 111.000 NEV (Neighborhood Electric Vehicles, veicoli elettrici di prossimità urbana) nel 2022, diventando così il primo produttore specializzato nel settore NEV in Cina. Nei prossimi tre anni, il piano di prodotti di Leapmotor andrà a coprire l’intera gamma dei segmenti da A a E, basandosi su un’esclusiva architettura tecnica con tre piattaforme altamente scalabili con propulsori BEV e Range Extender per EV.

Leapmotor, i modelli

Ad oggi Leapmotor commercializza sul mercato interno tre modelli: la berlina C01, il suv C11 e la compatta T03. Ultima nata la C10 destinata al mercato globale. Berlina dallo stile sportivo lunga oltre cinque metri, la Leapmotor C01 è disponibile in versione completamente elettrica e con range extender. La bev è spinta da un’unità da 200 kW di potenza, 300 Nm di coppia e una vita programmata di almeno 1 milione di chilometri. L’autonomia arriva a oltre 700 km, secondo lo standard cinese CLTC. La versione extender range aggiunge un motore quattro cilindri 1.5 litri, in grado di portare l’autonomia a oltre 1200 chilometri. Gli interni sono caratterizzati dalla presenza di tre schermi. Prestazioni e caratteristiche simili per il Suv C11, disponibile in versione elettrica e Erev seguendo quanto già visto sulla C01. La gamma comprendeva in passato anche la berlina elettrica S01, con oltre 300 km di autonomia.

Leapmotor T03

Tornando alle auto disponibili sul sito ufficiale, la T03 ha tutte le carte in regola per essere venduta anche in Europa grazie alle dimensioni contenute. La Leapmotor T03 è una compatta cinque porte lunga 3,62 metri, larga 1,65 m e alta 1,57 m. Il motore elettrico montato sull’asse anteriore è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 41,3 kWh, inserita nel pianale della piattaforma, in grado di garantire un’autonomia di 280 chilometri con omologazione Wltp. Gli interni sono caratterizzati dalla presenza di due schermi: da 8 pollici davanti al conducente e da 10” a centro plancia. Buona la dotazione di sistemi Adas, tra cui cruise control adattivo e mantenimento di carreggiata.

Leapmotor C10

Il Salone di Monaco ha svelato anche la C10, suv elettrico e primo prodotto pensato per il mercato globale. Si tratta di una vettura pensata fin dall’origine per essere venduta anche in Europa, ed è anche la prima che nasce sulla nuova piattaforma Leap 3.0, capace di supportare l’architettura a 800 volt. La vettura monta una batteria cell-to-chassis (dove le celle sono integrate direttamente nel telaio), piattaforma Leap 3.0 con Adas di livello avanzato grazie alla presenza di diversi sensori Lidar e ad una telecamera HD da 8 milioni di Pixel. La tecnologia di bordo può fare affidamento su partner prestigiosi, come Nvidia e Qualcomm.