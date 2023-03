Leasing Mobilità Green +Opzioni: nuova soluzione leasing per i veicoli a basso impatto ambientale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Agos e da Crédit Agricole Leasing Italia hanno stretto un accordo a favore della mobilità sostenibile con “Leasing Mobilità Green +Opzioni”, il prodotto per acquistare in leasing i veicoli ecologici a basso impatto ambientale. Questo progetto s'inserisce nella strategia di Crédit Agricole Consumer Finance per diventare il leader europeo della mobilità green e rientra nell'offerta CA Greenlease di Calit.

Leasing Mobilità Green +Opzioni: cosa prevede

Il nuovo prodotto permette di acquistare in leasing un veicolo green (elettrico, ibrido, ibrido Phev o a idrogeno) a scelta tra autovetture/veicoli commerciali nuovi e autovetture a Km 0. Numerosi i vantaggi: innanzitutto il metodo “+Opzioni” che garantisce al cliente una flessibilità contrattuale circa l'opzione di riscatto anticipato del contratto (prima della scadenza ordinaria di 60 mesi), a scelta tra finestre d’uscita predeterminate a 24, 36 e 48 mesi ma anche un vantaggio fiscale circa la più rapida deducibilità naturale dei canoni di leasing rispetto all'ammortamento ordinario. Inoltre la soluzione è priva di alcun vincolo chilometrico sull'utilizzo del mezzo, e non prevede, data le caratteristiche del contratto di leasing, l'immobilizzo dell'intero capitale per l'acquisizione del bene.

Loading...

Leasing Mobilità Green +Opzioni: obiettivi

In un mercato in continuo cambiamento, Agos (Società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% da Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco Bpm) e Crédit Agricole Leasing, la società di riferimento del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia per il leasing, pongono al centro la transizione ecologica della mobilità. Un impegno nel rispetto della mobilità sostenibile, che ha l'obiettivo di incentivare la transizione energetica e uno sviluppo economico inclusivo del comparto.