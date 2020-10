Leasys CarCloud PRO, l'abbonamento ai veicoli commerciali su Amazon

Leasys amplia la gamma dei servizi di CarCloud con la formula “CarCloud Pro” dedicata a privati e liberi professionisti. Attivabile su Amazon dal 2 novembre, consente di scegliere tra due van di Fiat Professional, Fiorino e Doblò, ideali sia per assolvere le esigenze professionali sia per lo svago. Per abbonarsi, una volta effettuata l'iscrizione su Amazon al costo di 199 euro è necessario convertire il voucher d'iscrizione sul sito di CarCloud e prenotare il van scelto al prezzo di 399€/mese.

Entrambi i modelli sono ritirabili dopo 48 ore dalla prenota- zione presso i Leasys Mobility Store di Roma, Milano, Torino, Venezia, Verona, Firenze, Napoli e Bologna. L'abbona- mento potrà essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi, avrà una durata minima di 30 giorni, passati i quali potrà essere disdetto senza alcuna penalità̀ e comprende tutti i servizi (bollo auto, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici, ecc.). Ulteriori servizi aggiuntivi sono disponibili in opzione