Leasys per il terzo anno consecutivo è leader in Italia pe il noleggio a lungo termine

1' di lettura

Lasys, azienda specializzato nel noleggio a lungo temine si conferma in testa alla classifica di questo mercato in Italia anche per il 2021. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, elaborati da Dataforce, il market share raggiunto dall'azienda facente parte del Gruppo Stellantis, è pari al 22,7%. Grazie a ben 11 mila veicoli immatricolati in più rispetto al 2020 ha anche registrato una crescita anno su anno del 24.67%. Il trend è in aumento sia per quanto riguarda le vetture destinate al trasporto di passeggeri, sia per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri.

I motivi di questa conferma al top della categoria, secondo Leasys, sono da ricercare nelle soluzioni innovative e particolarmente flessibili che è stata in grado di proporre nell'anno appena concluso e non solo. Tra queste, tra le più apprezzate dai clienti figura la “pay per use” di Leasys Mile e quella che prevede chilometraggio illimitato della formula Lasys Unlimited. Hanno contribuito anche il “corporate car sharing” offerto tramite il servizo I-Share, così come l'ampia gamma di veicoli ibridi ed elettrici che fanno parte della flotta a disposizione dei clienti.