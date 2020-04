Leasys presenta 4Me, una nuova formula di noleggio personalizzata che parte con le ibride Fiat Nasce l'offerta di noleggio a lungo termine che permette di costruire da sé l'offerta più adatta alle proprie esigenza, includendo i pacchetti per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la copertura furto e incendio di Giulia Paganoni

2' di lettura

Ancora più personalizzazione. Leasys, società di noleggio, presenta 4Me, una nuova formula di noleggio a lungo termine che va incontro alle necessità dei consumatori, sempre più alla ricerca di soluzioni personalizzabili e orientate alla sostenibilità.

Leasys 4Me: cosa include e opzioni disponibili

La nuova formula personalizzata nasce con un pacchetto base di servizi, per chi vuole contenere al minimo i costi di gestione dell'auto. Al tempo stesso l'offerta di base può essere integrata con ulteriori pack al fine di comporre un prodotto completo e “senza pensieri”.

Pensata principalmente per un target privato, Leasys 4Me consente di guidare un'auto con i principali servizi già inclusi nel prezzo, come copertura Rca, bollo, servizio di consegna, soccorso stradale H24, sistema di infomobilità I-care e utilizzo della Leasys App.

Per vivere l'esperienza di noleggio con ancora più sicurezza e libertà il canone base può essere integrato con due pacchetti di servizi: il primo è il Car assistence, che aggiunge la manutenzione ordinaria e straordinaria e il servizio di vettura sostitutiva, e il secondo il Car Protection, che include copertura furto e incendio e copertura riparazione danni. Qualora si opti per una soluzione di mobilità con entrambi i pack, la convenienza diventerà maggiore: zero pensieri e risparmio del 30% rispetto al prezzo di listino abbinando i due pacchetti.

Offerte 4Me su auto ibride: Fiat Panda e 500

4Me viene presentato sul mercato con un'offerta per le vetture ibride di casa Fiat: 219€ al mese Iva inclusa per Fiat Panda 1.0 Easy Hybrid e 229€ al mese Iva inclusa per Fiat 500 Pop Hybrid. Entrambe le offerte sono per noleggi di 36 mesi e 30.000 km, senza anticipo. Accedere al prodotto è molto semplice: andando sul sito leasys.com si potrà lasciare la propria richiesta di preventivo per ricevere, entro 24h e senza impegno, un'offerta personalizzata. Il prodotto sarà anche accessibile presso la rete di vendita Leasys sul territorio nazionale.