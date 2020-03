Leasys verso un noleggio auto «on demand» Leasys propone nuove possibilità di noleggio delle auto elettriche grazie alla possibilità di cambiare veicolo in base alle proprie necessità. La presentazione, contestualmente alla conferenza stampa della nuova 500 elettrica.

Contestualmente al lancio della nuova 500 elettrica, Fiat ha presentato anche il nuovo servizio di mobilità “My Dream Garage” dedicato a chi acquisterà un modello della city car elettrica. “Per rimanere in tema di esclusività acquistare la nuova Fiat 500 vuol anche dire entrare nella Casa dei Brand, un club altamente esclusivo” sono le parole con cui Fiat ha presentato il progetto. Che consente di optare per l'elettrico, ma di tanto in tanto poter scegliere di guidare un altro mezzo del quale si può aver bisogno, come uno degli altri modelli della gamma Fiat come 500X e 500L o una sportiva come Alfa Romeo Giulia, oppure ancora uno spazioso Suv come Stelvio o un fuoristrada come Jeep Wrangler, Compass e Renegade. Tutto questo sarà possibile grazie a “My Dream Garage” di Leasys, un inedito tipo di abbonamento che offrirà il diritto di prenotare “on demand” tutte le auto del gruppo Fca.