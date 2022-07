LeasysGO! e Smanapp insieme per promuovere una città green e senza incidenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

LeasysGO! tramite il progetto e-Drive2Shop e SmanApp ha siglato una business partnership che si pone come obiettivo quello di promuovere uno stile di guida sostenibile e sicuro a beneficio di una città sempre più sostenibile. In pratica gli utenti di Smanapp potranno vincere buoni omaggio per un servizio di car sharing della durata di 60 minuti per un mese, messi a disposizione da e-Drive2Shop e LeasysGO. (d.l.)