Lecce dove mettere il sentimento al caldo e al sicuro

“Ho sognato di vivere: era bello! Seguì un risveglio brusco: pensai alla morte e mi misi a ridere!”. Da Poesie Giovanili, Carmelo Bene

Salire sul campanile del Duomo quando sta per calare il sole per stare praticamente da soli con il barocco caldo e avvolgente di Lecce e il cielo che si veste per l'occasione volentieri di sfumature rosa fenicottero. Poi scendere giù con l'ascensore trasparente per abbracciarsi al centro di quella bomboniera in pietra che è la scenografica piazza in cui batte il cuore religioso della città salentina. Per cena si prenota Trama, appena aperto tra filati e i gomitoli veri e propri del ristorante firmato Lane Rossi Vicenza in un romantico vicolo legato alla chiesa gioiello di Santa Croce. E poi, per metter al sicuro la relazione, si soggiorna a Palazzo BN, in quella che era la sede più prestigiosa del Banco di Napoli dallo stile eclettico tardo-ottocentesco: l'atrio tra marmi e design contemporaneo è una food court con tanto di cassaforte in vista, le suite sono romantiche. Anche se si è fatto tardi, c'è tempo per un dessert al cioccolato e lampone al fine dining Red.