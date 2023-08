Lecce. Il picnic archeologico all’anfiteatro Rudie e la mostra di Banksy sulle Mura Urbiche

E' una piccola meraviglia dell'Età imperiale l'anfiteatro di Rudiae alle porte di Lecce. I sedili della cavea conservano numerose concrezioni marine, la roccia è stata scolpita sino a ricavarne la gradinata. Ci si può arrivare anche a piedi e in bicicletta per partecipare alla picnic experience nel parco archeologico che prevede incontri musicali, proiezioni cinematografiche ed eno gastronomiche con le cassette in legno deposte tra gli ulivi - il 15 agosto sarà proiettato il film la Parmigiana con tanto di degustazione di questo piatto ruspante -, e performance accattivanti (parcoarcheologicorudiae.it).

Mentre alle Mura Urbiche, in uno spazio di eteree e suggestive prospettive continua il successo della mostra “Realismo Capitalista, Banksy: l’arte in assenza di utopie” dedicata all'imprendibile street artist britannico. Molto frequentato è il roof top bar del Patria Palace Hotel perché affaccia sulla Basilica di Santa Croce, così come si abbraccia tutto il barocco dalla terrazza di Palazzo Bn, l'ex banca convertita in hotel dai marmi pregiatissimi e gli interni minimalisti. E' tempo certamente di bagni: Lido Ficò a Marttima è il più elegante.