“Lecco Film Fest” al via

Si terrà dal 5 al 9 luglio la quarta edizione del Lecco Film Fest. Molte le novità di quest'anno, a cominciare dalle giornate che saranno cinque, una in più rispetto alle passate edizioni, e che si svolgeranno all'insegna di incontri, dibattiti, presentazioni, corsi di formazione, proiezioni, legate da un tema comune: “Ridestare lo stupore”, una riflessione proposta da papa Francesco in occasione di un recente incontro che la Fondazione ha avuto con il pontefice per i 75 anni della sua fondazione.



Piera Detassis

Ad aprire il festival sarà Piera Detassis, presidente dell'Accademia del Cinema Italiano - David di Donatello che introdurrà un omaggio a Mabel Normand, la “Charlot femmina”, famosa per le sue interpretazioni nel cinema muto: i suoi lavori, insieme a una selezione di cortometraggi diretti e interpretati da Charlie Chaplin, saranno proiettati con l'accompagnamento delle musiche di Rossella Spinosa eseguite dal vivo dall'Orchestra di Bellagio e del Lago di Como.I protagonisti del cinema, attraverso la chiave di lettura dello stupore inteso come motore per scoprire e raccontare, dialogheranno insieme per vivere un'esperienza di confronto e incontro insieme al pubblico. Sarà presente anche il regista Marco Bellocchio che l'8 luglio darà vita ad un dibattito con monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, attorno al suo ultimo film, Rapito: un'opera controversa che racconta la vera storia di Edgardo Mortara, strappato alla famiglia ebrea in quanto battezzato segretamente dalla domestica e quindi obbligato all'educazione cattolica. Anche Carlo Verdone tornerà al Lecco Film Fest l'ultimo giorno, il 9 luglio, per raccontare alcuni capolavori del passato, da Ordet - La Parola di Carl Theodor Dreyer a Umberto D. (1952) di Vittorio De Sica. E rivelare il suo legame speciale con il film del maestro del neorealismo italiano.

Jerzy Stuhr

Sulle sponde del lago di Como arriverà il 7 luglio anche l'attore e regista polacco Jerzy Stuhr, simbolo del cinema del suo paese, vincitore del nastro d'argento europeo e del premio Robert Bresson, vanta una importante collaborazione con Nanni Moretti. Saranno a Lecco anche Francesco Bruni e Fotinì Peluso. Con quest'ultima e con Elena Lietti continuerà la narrazione femminile, trasversale a tutti gli ambiti in cui le donne portano il proprio fondamentale contributo. Sarà data voce anche all'impegno sociale, grazie alla proiezione di “The Lost Souls of Syria”, di Stéphane Malterre e Garance Le Caisne, dedicato al conflitto nel paese mediorientale e alla proiezione di “Il giudice ragazzino” di Alessandro Di Robilant, sulla figura di Rosario Livatino, magistrato siciliano assassinato dalla mafia, a quasi trent'anni di distanza dall'uscita. Interverrà il protagonista della pellicola, Giulio Scarpati, e il produttore, Maurizio Tedesco.Ma Lecco Film Fest significa anche musica. La quarta edizione, infatti, ospiterà il 6 luglio Dardust, autore e produttore che vanta 70 dischi di Platino e 500 milioni di download. Grande spazio sarà riservato anche quest'anno alla formazione e ai giovani ai quali sarà offerta la possibilità si entrare a far parte del team del Lecco Film Fest, dopo aver seguito un percorso di formazione e inserimento, oltre che attraverso le attività proposte da Cinematografo Lab, i giovani potranno avvicinarsi alle professioni cinematografiche. In collaborazione con l'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore i vincitori del concorso “Opera Prima” parteciperanno al Lecco Film Fest frequentando le lezioni del corso dedicato a Italo Calvino e al suo impegno nella sua scrittura per il cinema.

Lecco Film Fest, “Ridestare lo stupore”, Lecco, dal 5 al 9 luglio