Lecco, il progetto waterfront guida il rimbalzo dei prezzi

Il settore immobiliare cresce un po’ ovunque, anche se in alcuni centri la strada da fare per recuperare la crisi è ancora molta. Nei dati che Scenari Immobiliari ha elaborato in esclusiva per Il Sole24Ore si evince che nell’ultimo anno è stata la città di Lecco a guidare la ripresa dei prezzi delle case (+4,3%), seguita da Sondrio (+3,6%), che è però la città più penalizzata della Regione nel settore con compravendite in calo del 36,5% nell’arco degli ultimi dieci anni e valori che hanno perso il 23,7% dal 2010 a oggi. Nell’ultimo anno i prezzi al metro quadro sono saliti anche a Brescia (+3,5%), Mantova (+3,3%) e Como (+3,1%).

Guardando ancora Lecco, nel complesso i valori immobiliari medi sono più bassi del 22% rispetto a quelli del 2007. Ma le prospettive sono positive. Quest’anno il comune di Lecco ha indetto un bando di gara per la riqualificazione del lungolago con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra la città e l’acqua attraverso un intervento che dovrà contribuire a una migliore integrazione del tessuto urbano tra zone centrali e periferia. Un progetto che potrebbe avere ricadute positive sui valori immobiliari.

Sul fronte prezzi Milano è la città che guida la classifica a cinque anni con un aumento dell’8% circa, anche se a dieci anni i prezzi registrano un bilancio in calo dell’1 per cento. Como a dieci anni contiene la perdita al 5%, le altre dieci città della Regione hanno lasciato sul campo percentuali dal -7,8% di Brescia fino al calo già citato del 23,7% di Sondrio.

Lecco negli ultimi cinque anni ha registrato anche scambi di case in aumento del 66%, terza migliore performance dietro Cremona e Mantova. La classifica delle compravendite a dieci anni vede prima Milano (con scambi in crescita del 59%), mentre nell’ultimo anno le transazioni sono salite dell’11,8% all’ombra della Madonnina, superata da Bergamo con l’11,9 per cento. Positive per quest’ultima città le previsioni relative al 2020, che indicano una ulteriore crescita per tutti gli indicatori del mercato immobiliare.

Il settore residenziale vede dunque una ripresa ancora a macchia di lepardo con tre città, in particolare, che scontano tuttora aria di crisi: Brescia, Varese e Sondrio, almeno sul fronte recupero delle compravendite.