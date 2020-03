Led e materiali eco, a Venezia svolta verde per il teatro Goldoni Riqualificazione energetica per il centro commerciale veneziano La Piazza di Barbara Ganz

Il teatro sarà dotato di wi-fi, per attrarre un pubblico internazionale e permettere l'utilizzo di una nuova app, finora sperimentata solo nella lirica, per la traduzione simultanea degli spettacoli in più lingue

Lo storico teatro e il centro commerciale: a Venezia le ristrutturazioni sono all’insegna della sostenibilità.

Così, a quarant’anni dalla sua riapertura, il Teatro Goldoni di Venezia verrà rinnovato nel segno dell’accoglienza, della tecnologia e della sostenibilità, grazie a un finanziamento del Comune di Venezia, all’impegno del Teatro Stabile del Veneto e al sostegno di tre storiche aziende veneziane, ma anche delle stesse maestranze. Il restyling sarà realizzato in tempo per la prima della prossima stagione ed è stato presentato dal presidente dello Stabile, Giampiero Beltotto, e dall’assessore comunale al Bilancio.

«L’intervento principale, anche dal punto di vista dei costi, è sicuramente l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi – ha spiegato l’assessore – che prevede l’adeguamento dell’impianto elettrico e del sistema di vie di esodo». Un investimento da un milione e 200mila euro per cui i lavori sono già in corso, per cui sono stati spesi finora 583mila euro. A questo si aggiunge il finanziamento di ulteriori 250mila euro che il Comune ha messo per il rinnovo delle 330 poltroncine e della moquette della platea.

Proprio il rinnovo degli interni fa segnare una svolta “green” al teatro, che mira a diventare un modello di sostenibilità. Si passerà dalle lampade alogene ai led (garantendo un risparmio di 150mila kWh e di 63 tonnellate di emissioni di Co2), verranno utilizzati materiali eco-compatibili e si punterà a una gestione complessiva volta alla riduzione dei consumi e dei rifiuti. Inoltre una particolare attenzione verrà rivolta alle persone con ridotta mobilità, per le quali saranno previste sedute particolari. Il vecchio modello “poltrona Goldoni” sarà rinnovato, ma senza stravolgimenti: rimarranno rosse, anche se di un tono più acceso, e, soprattutto, risulteranno più comode e maneggevoli da smontare. Un regalo particolare è stato poi fatto al teatro dai suoi stessi dipendenti: le maestranze hanno infatti sostituito 130 tendine e 5mila pendagli per un totale di 250 ore di manodopera. Un gesto che è stato riconosciuto dal presidente dello Stabile e premiato con una pubblicazione ad hoc sul lavoro svolto. Il Teatro Goldoni verrà infine dotato di wi-fi, per attrarre anche un pubblico internazionale: questo permetterà l’utilizzo di una nuova app, finora sperimentata solo nella lirica, per la traduzione simultanea degli spettacoli in più lingue.

Sempre a Venezia, in terraferma, si lavora al primo progetto di riqualificazione energetica di un centro commerciale finanziato attraverso un’operazione di equity crowdfunding. La Piazza è un centro commerciale nato 25 anni fa: l’intento originario era quello di riqualificare un’area urbana marginale, concentrandovi attività commerciali e artigianali. Oggi nei dintorni sono nate scuole, servizi sanitari, un centro parrocchiale e abitazioni residenziali, il tutto immerso nel verde.