Ledeff arricchisce la borsa di tratti iconici

La collezione si compone di molti pezzi, per fare in modo che il prodotto abbia una sua unicità. «Non vogliamo che le nostre clienti si ritrovino con la stessa borsa a una festa o a fare shopping - spiega Barbara -. Ogni modello viene quindi declinato in moltissimi colori e abbinamenti con tessuti proprio per offrire una ampia scelta».

«La borsa iconica si chiama Silvia, ispirata dal nome di nostra madre - racconta -, ha una testa di leone con pendagli come tratto distintivo. Oggi viene prodotta in due grandezze e in tanti colori diversi. Mentre la borsa Eclittica nasce da una cintura trovata dalla nonna, un cinturone doppio bianco con borchie. È una borsa personalizzabile al momento con il proprio segno zodiacale. Anche questa borsa viene realizzata in due dimensioni».

Ciascun segno zodiacale viene disegnato a mano e realizzato in ottone finitura oro nelle antiche fonderie napoletane. Successivamente viene lavorato da artigiani specializzati che conferiscono lo stesso effetto antico delle borchie originali.

Il segno zodiacale, dall'ispirazione retrò, viene applicato come un antico gioiello sulla borsa che, realizzata in pelle e dettagli tono su tono in velluto, ha una forma che ricorda una costellazione.

La passione per le proprie radici ha alimentato il progetto, incentrato sull’eccellenza del Made in Italy. I prodotti sono il risultato di un artigianato tradizionale e di materiali selezionati. Le lavorazioni in ottone vengono realizzate in alcune fonderie napoletane, una preziosa filiera produttiva tutta campana.