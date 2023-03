Lee Miller e Man Ray, una storia d'amore “elettrica”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una mostra può servire per svelare il lato sconosciuto di una vicenda, per narrare una storia scegliendo un'altra prospettiva. E' quello che succede anche con l'esposizione ospitata a Palazzo Franchetti, a Venezia, fino al 10 aprile 2023 dal titolo “Lee Miller - Man Ray. Fashion, love, war”, curata da Victoria Noel-Johnson.



Una mostra per rimettere a posto le cose, dopo tanti anni: per troppo tempo infatti l'americana Elisabeth “Lee” Miller (1907 – 1977) è stata considerata solo la musa ispiratrice e la compagna dell'artista surrealista Man Ray. Miller invece fu una vera e propria pioniera del Surrealismo in fotografia. E aveva idee ben chiare: “Preferisco fare una foto che essere una foto” diceva.Di una bellezza radiosa e non comune, modella, fotografa, reporter di guerra, icona di stile del Novecento: Lee Miller è stata tutto questo e molto di più, in una vita che ha riassunto in sé mille vite.

Parigi

Esordisce come modella su “Vogue” dopo che Condé Nast – il celebre editore americano – la soccorre per caso a New York dopo un incidente d'auto e resta abbagliato dalla sua bellezza. La sua è una carriera folgorante che però presto decide di troncare per andare a Parigi a inseguire il suo sogno: diventare fotografa. E a Parigi, nel 1929, incontra Man Ray: un incontro che sfocia presto in un eccezionale sodalizio artistico e in un amore “elettrico ed esplosivo” che durerà tre anni, per poi trasformarsi in una amicizia profonda che si protrarrà per tutta la vita. Intraprendente, caparbia, intelligente, Miller negli anni parigini condivide con gli artisti dell'avanguardia - Max Ernst, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Dora Maar, Jean Cocteau - vita e arte, inventando anche nuove tecniche fotografiche come quella della solarizzazione, che poi Man Ray adotterà come cifra distintiva. Nella mostra di Venezia sono esposte circa 140 fotografie che documentano le reciproche influenze della Miller e Man Ray nel lavoro, assieme ad alcuni oggetti d'arte (tra cui il famoso metronomo di Man Ray che nelle versioni posteriori al 1932 porta incollato sul pendolo l’occhio di Lee) e documenti video che ricostruiscono il percorso umano e artistico di questa donna dalla vita straordinaria e tragica al tempo stesso.

Fotografa di Vogue

Si passa dagli scatti del periodo surrealista alle foto commissionate a Lee Miller per campagne pubblicitarie, alle immagini poetiche e intime realizzate dalla fotografa in Egitto durante il periodo del primo matrimonio. Il destino poi porta la Miller a Londra come fotografa di Vogue e all'avvento del secondo conflitto mondiale diventa fotoreporter di guerra e si ritrova a testimoniare con la sua macchina fotografica la battaglia di Saint Malo, la liberazione di Parigi, le atrocità dei campi di concentramento di Buchenwald e Dachau. Eventi che la segneranno per sempre. E' di quel periodo lo scatto memorabile di Lee nella vasca da bagno del Fuhrer, nella sua casa di Monaco di Baviera; un'immagine simbolica, il tentativo di lavare via tutto il male del mondo.Lo choc della guerra però è terribile in lei, e al ritorno dal fronte Lee non riesce a tornare alla vita di sempre. Lo stress post-traumatico delle atrocità di cui è stata testimone la fa cadere in una forma di depressione cronica che la porta ad archiviare in soffitta la macchina fotografica assieme a 60 mila tra fotografie, negativi, documenti, riviste e cimeli, testimonianza delle sue mille vite precedenti. Un tesoro che verrà ritrovato casualmente, dalla nuora, solo dopo la sua morte.