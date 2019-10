Lefay porta sulle Alpi la formula degli Spa Hotel. E punta all’estero Alcide Leali, direttore di Lefay Resorts, racconta il suo modello italiano di “Spa destination”: costruito da zero, aperto tutto l’anno, con camere e residenze private di Sara Magro

Lo scorso agosto, a Pinzolo, ha aperto Lefay Dolomiti, un resort costruito ex novo con 88 camere, 22 residenze private e unaSpa di 5mila metri quadrati, tra le più grandi e all’avanguardia delle Alpi. È il secondo progetto della famiglia Leali, dopo il successo della Spa di Gargnano, sul Lago di Garda, che dal 2008 vince i più importanti premi, quest’anno come “Miglior Spa d’Europa” e per il “Miglior trattamento dell’anno”.

Abbiamo incontrato il managing director Alcide Leali sul nuovo progetto di montagna e su quelli futuri dell’impresa di famiglia, che dal settore dell’acciaio, nel Bresciano, si è espansa nell’aviazione civile con Air Dolomiti e, dopo la vendita a Lufthansa, ha scelto di investire nel turismo di alto livello in Italia.

Come è nata l’idea di uno Spa hotel?

La nostra sfida era individuare un settore in crescita, che si prestasse al concetto di leisure e di destagionalizzazione. La vacanza benessere riassumeva idealmente le tre cose.

A quali modelli vi siete ispirati?

Alle Spa del Tirolo e a quelle olistiche orientali dall’approccio preventivo. Il nostro però è un concept nuovo e italiano, al 100% originale, dai protocolli di trattamenti alla struttura realizzata dall'architetto altoatesino Hugo Demetz, lo stesso del Garda.

Perché avete scelto Pinzolo per il nuovo progetto?

Il nostro modello di business non richiede località di grido, ma la possibilità di realizzare strutture greenfield, cioè costruite da zero. Ciò detto, Pinzolo è un luogo interessante, con i suoi impianti sciistici e ben collegata a Madonna di Campiglio.