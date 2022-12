Lefay Resort & Spa: cure antistress e gastronomia gourmet

Sulla collina sopra Gargnano, nel cuore della Riviera dei Limoni, sponda occidentale del Garda, sorge questo resort oggetto di recente restyling negli spazi della lobby e della lounge che reclama un posto di rilievo fra le cosiddette “Spa destination” a livello internazionale. Tanti i possibili motivi per pensare a un soggiorno di relax invernale in questa struttura che si affaccia sul lago attraverso un parco di 11 ettari tra colline e terrazze naturali. Fra questi la nuova area benessere “Adults Only” o il programma “Antistress” comprensivo di agopuntura, crioterapia, esercizi di respirazione, Qi Gong, stretching dei meridiani e passeggiate nel giardino energetico. Il resort è anche una meta da mettere in agenda per chi ama il relax in formato lusso anche per la proposta gastronomica e gourmet, con il ristorante principale “La Limonaia” e il neonato “Gramen”, termine latino che richiama il mondo vegetale e rappresenta appieno la filosofia di sostenibilità e benessere del Lefay.

