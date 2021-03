Lefay si rinnova sul lago di Garda

1' di lettura

Aprirà il 25 marzo prossimo con una veste tutta nuova, dovuta all’ampia ristrutturazione delle camere e di alcune delle parti comuni. Il Lefay resort sul lago di Garda, a Gargnano, riapre dopo aver approfittato del periodo di chiusura per via della pandemia per darsi un nuovo look. Le camere sono state riviste con colori tenui e materiali del posto.

L’investimento complessivo è pari a 13,5 milioni di euro, di cui 6,5 milioni appena realizzati e 7 milioni che saranno realizzati il prossimo anno nel primo trimestre.

In quel periodo verranno rivisti i due ristoranti degli hotel e sarà ampliata la Spa con anche una zona solo per i clienti adulti. L’hotel è immerso in 11 ettari immersi tra dolci colline e terrazze naturali di boschi e uliveti da cui si gode una meravigliosa vista sul lago.

La Spa è una eccellenza nell’offerta di centri benessere italiani. Il resort è di proprietà della famiglia Leali. Alcide Leali ha scelto la strada del turismo di lusso aprendo prima l’hotel sul Garda e poi la struttura sulle Dolomiti, circondata anche da residenze private.

«Annunciare il completamento di questa prima fase di restyling in un momento così difficile ci riempie di orgoglio e vuole essere un segnale di ottimismo – ha commentato Alcide Leali –. Nonostante le difficoltà che sta attraversando il settore del turismo, proseguiamo senza indugi la strada di una cultura di impresa innovativa e sostenibile, continuando a investire sulla qualità dei nostri asset e sulla motivazione e formazione delle risorse umane».