Lefay, una Spa di eccellenza sulle Dolomiti

È la nuova creatura del gruppo Lefay ed è già un'eccellenza di servizi di alto livello a 360 gradi. Ampie vetrate, saloni accoglienti con camini sempre accesi, dettagli di lusso studiati con cura.

Situato a Pinzolo, aperto dallo scorso agosto, il Lefay resort and Spa Dolomiti vanta uno spazio dedicato tutto al benessere di oltre 5.000 mq.

Qui trovano spazio una molteplicità di trattamenti, che vanno dai percorsi energetici-terapeutici ai trattamenti Signature, dai rituali del territorio ai sentieri di cura.

Le aree prendono nomi curiosi - Drago Verde, Fenice Rossa, Tigre Bianca e Tartaruga Nera - e hanno caratteristiche specifiche. Le prime tre aree ospitano saune con diversi gradi di umidità, mentre la Tartaruga nera ospita il lago salino, che con la sua elevata temperatura, 36°- 38°C, permette al corpo di assorbire gli oligoelementi e i minerali del sale alpino disciolto nell'acqua, e la grotta del sale, benefica per le vie respiratorie e la pelle.

Da provare poi le diverse piscine, idromassaggio con acqua arricchita di sali di magnesio, cascata di ghiaccio.

Per il viso il trattamento ai fiori alpini garantisce un effetto anti-age. Lo scrub prepara il viso per il massaggio che stimola la rigenerazione dei tessuti. I fitonutrienti contenuti nei fiori proteggono la pelle dai radicali liberi e rallentano il processo di invecchiamento. La maschera infine restituisce luminosità al volto.

Per il corpo dal team della Spa consigliano lo scrub (quasi da mangiare) alla farina di castagne, sale alpino e burro di montagna. Un massaggio esfoliante delicato che unisce l'effetto antinfiammatorio e vaso protettivo dell'escina estratta dai semi di ippocastano e l'effetto levigante e rigenerante del sale alpino. Il tutto amalgamato con il burro di montagna ricco di oli che rendono la pelle morbida e idratata.

https://dolomiti.lefayresorts.com/it