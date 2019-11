Lega: “A rischio i risparmi degli italiani. Mes tra le cause della Brexit” Centemero (Lega) a <a uuid="" channel="" url="http://www.affaritaliani.it/" target="">Affaritaliani.it</a>: “La riforma del MES impone in sintesi una maxi patrimoniale per gli Stati che non rispettano i parametri stabiliti”

(AFP)

“Già nel 2011 - afferma Centemero - il MES fu al centro della prima vera rottura tra lo UK e il duo Francia-Germania quando il primo ministro britannico, forte di una tradizione di ‘British Amendment' declinò caparbiamente l'invito a partecipare al fondo salva Stati. Fu il principio di Brexit. Questa situazione dunque va avanti da non pochi anni - continua Centemero su Affaritaliani.it - per fortuna ora è arrivato Conte (non eletto da nessuno) a mettere tutti d'accordo, con i soldi dell'Italia ed esautorando la nostra democrazia parlamentare.”

