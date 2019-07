Lega avanza, M5S rallenta. Meloni sorpassa Berlusconi

Meloni sorpassa Berlusconi

Exploit di Giorgia Meloni che sorpassa leggermente Forza Italia. Meloni sale al 6,6%, guadagnando lo 0,3% rispetto al 22 luglio e lo 0,2% rispetto al 15 luglio. Rispetto alle europee Fratelli d’Italia segna lo 0,1% in più.

Leggera flessione per Forza Italia

É in leggera flessione Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi segna lo 0,1% in meno rispetto alla scorsa settimana e lo 0,5% rispetto alla rilevazione del 15 luglio.

Bonino in lieve calo

In leggera discesa il partito di Emma Bonino, con lo 0,1% in meno rispetto alla scorsa settimana e lo 0,3% in meno rispetto al 15 lgulio. +Europa perde lo 0,4% rispetto al voto delle europee.

Verdi in leggera discesa

In lieve calo i Verdi che incassano il 2,3%, lo 0,2% in meno rispetto alla scorsa settimana e lo 0,1% in meno rispetto al 15 luglio. La percentuale dei Verdi è identica a quella delle europee 2019.