Lega e Fdi, gara per gli stessi elettori. Nessuna alternativa a chi vota M5S

Swg: in calo la Lega, Fdi supera il 10%

Le vecchie categorie

Non è vero che questa dimensione della politica sia scomparsa. Molti lo vogliono far credere per avere le mani libere. Un elettorato disancorato è un elettorato più disponibile. Ma non è così. Destra e sinistra hanno ancora un senso per milioni di persone. E gli elettori di Lega e Fratelli d’Italia si riconoscono come elettori di destra. È lì che si collocano con un punteggio rispettivamente di 8 e di 8,5. Gli stessi elettori di Forza Italia si collocano lì vicino. Sono punteggi da destra radicale e non da destra moderata. L’asse della politica italiana su questa dimensione si è spostato. E di questo spostamento verso destra ha beneficiato fino a oggi soprattutto Salvini che lo ha favorito intercettando domande latenti. Ma non è detto che continui così. La Meloni è in agguato. I due partiti occupano lo stesso spazio politico. Lo ripetiamo: competono per gli stessi elettori. L’Italia ha trovato la sua Marine Le Pen.

Minore omogeneità nell'area di governo

A sinistra il quadro è molto diverso. Dal diagramma di Venn si coglie bene la differenza. A destra c’è un blocco compatto. Gli elettori dei partiti di destra si sovrappongono largamente. Sono disposti a trasferirsi dall’uno all’altro dei partiti della destra. A sinistra non è così. Gli elettori sono più distanti. In particolare colpisce l’isolamento del M5S. Non solo il suo bacino elettorale si è ridotto drasticamente, ma è come se gli elettori rimasti siano disponibili a votare solo il Movimento o a non votare. Solamente Pd e Italia Viva hanno una quota significativa di elettori che si sovrappongono. E questo conferma che oggi il target realistico per il partito di Renzi è più il Pd che Forza Italia i cui elettori hanno una auto-collocazione nettamente di destra. In sintesi, non solo il voto potenziale dei partiti di sinistra è più limitato, con l’eccezione del Pd, ma lo schieramento non ha la stessa omogeneità del blocco rivale. Certo, tutto scorre di questi tempi. Quelle che sono le auto-collocazioni e le propensioni al voto di oggi possono cambiare. Ma oggi è così.

