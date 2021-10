Lega e Fdi penalizzati dalla competizione reciproca: centrodestra diviso più che mai

Lega in discesa già dall’estate del Papeete

La Lega è infatti in calo da tempo. La discesa è cominciata dopo l’estate del Papeete. Da allora Salvini non ha più vinto una competizione elettorale, una discesa che ha proseguito quando era all’opposizione. E non si è interrotta quando la Lega è tornata al Governo. Significa che la linea politica non convince. Così come il candidato sindaco imposto a Milano.

Che l'esito negativo fosse il più probabile Salvini l'aveva messo in conto da tempo, visto che per la prima volta ha deciso di non guidare la lista della Lega a Milano.

Il segretario adesso è chiamato a decidere il “che fare?”Al di là delle smentite di rito, le due Leghe, quella di Giorgetti e Zaia da una parte che promuovono green pass e vaccino e di Bagnai e Borghi che vanno in piazza con i no vax, esistono e sono sempre più distanti. Salvini finora era riuscito ad essere il trait d’union. Ma l’insuccesso di queste elezioni per la prima volta rischia di metterne in discussione la leadership.

La linea di Forza Italia

Quanto a Forza Italia i numeri non lasciano certo tranquilli. Tuttavia sono gli unici a poter già brindare alla vittoria con l’elezione in Calabria alla guida della Regione di Roberto Occhiuto. A differenza dei suoi alleati, Silvio Berlusconi ha voluto che a cimentarsi fosse un politico noto (è capogruppo uscente alla Camera) e forse questo ha pagato. Ma soprattutto gli azzurri non hanno tentennamenti sul che fare a partire dal sostegno senza se e senza ma a Mario Draghi.

Lo si è visto con chiarezza anche in questi giorni nei quali l'ex premier non ha risparmiato frecciate agli alleati. Berlusconi sarà a Roma nelle prossime ore per decidere le prossime mosse. Lo stesso faranno Salvini e Meloni. Ognuno per conto proprio. La crepa nel centro destra è già evidente e nel prossimo futuro potrebbe approfondirsi ancora di più in vista della partita sul Quirinale.