Lega e M5S: dal fisco agli 80 euro, la guerra dei dossier

Tra gli obiettivi di Luigi Di Maio c’è anche l’introduzione del salario minimo accompagnato da un taglio da 4 miliardi del cuneo contributivo per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese. Un’operazione che non piace affatto al Carroccio che, pur condividendo la necessità di alleggerire il costo del lavoro, scommette su un ulteriore intervento sul cuneo fiscale, facendo leva sulla trasformazione in detrazione del bonus 80 euro e sul suo possibile innalzamento anche oltre i 100 euro. Un’ipotesi che sembra non dispiacere al Mef, visto che lo stesso Tria ha ipotizzato un restyling magari portandolo a 90 euro.

Ma non solo sulla tassa piatta i punti di contatto appaiono esigui. Anche sulla nuova edizione della pace fiscale non sono mancate le schermaglie a distanza. Con la Lega che è uscita apertamente allo scoperto su un progetto di condono del contante detenuto nelle cassette di sicurezza, anche se con l’esclusione di scudi penali e di capitali detenuti all’estero. Idea che ai Cinque stelle non è mai piaciuta, tanto da far trapelare che si trattasse di un regalo alla criminalità organizzata. Facendo, in questo modo, riaffiorare tutte le crepe già emerse in occasione del decreto fiscale dello scorso autunno, quando la Lega fu costretta a un dietrofront sul condono del 20% (la cosiddetta dichiarazione integrativa speciale). Le distanze si riducono drasticamente sull’ipotesi di estendere il saldo e stralcio anche alle imprese in difficoltà e che, pur avendo dichiarato imposte e contributi, non sono riusciti a versarli per carenza di liquidità.