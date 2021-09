Lega, Luca Morisi indagato a Verona per droga: «Chiedo scusa a tutti»

2' di lettura

Luca Morisi, ex spin doctor dei social della Lega di Matteo Salvini, è indagato per cessione e detenzione di stupefacenti dalla procura di Verona. «Si tratta di un fatto banale per quanto riguarda l’autorità giudiziaria. Morisi è iscritto nel registro degli indagati per supposta cessione di sostanza stupefacente, sulla cui natura si attende ancora l’esito delle analisi». Lo dice all’Ansa il procuratore della Repubblica di Verona Angela Barbaglio: Morisi non è ancora stato sentito dal pm. «Mi risulta - prosegue Barbaglio - che il difensore dell’indagato abbia preso contatto con il pm titolare dell’indagine - Stefano Aresu ndr. - immagino per parlare degli atti del procedimento».

Nella cascina di Belfiore del guru della comunicazione della Lega, padre della famosa «Bestia», è stata trovata una sostanza stupefacente liquida dopo una perquisizione. Inoltre tre ragazzi, fermati lo scorso agosto, accuserebbero Morisi di aver reperito droga da lui. Mercoledì scorso era apparsa la notizia del passo indietro Morisi dalla macchina della comunicazione social di Salvini.

Notizia che lo stesso Morisi, in una lettera ai parlamentari aveva confermato, parlando di motivazioni personali. Il leader della Lega, nella giornata di domenica, aveva preferito non commentare la scelta. «Su problemi famigliari ritengo corretto non entrare nel merito», aveva detto ai cronisti in un incontro elettorale tenutosi a Milano. Sta lì, nella sua città. L’ufficio della sua società informatica è a due passi dalla redazione della Gazzetta di Mantova. Luca Morisi, ormai ex capo della comunicazione sul web di Salvini, chi lo conosce, lo descrive arroccato in casa, in attesa degli eventi. Nessuna risposta al telefono, nessuna novità dopo la lettera di commiato dai parlamentari della Lega, che da tempo non hanno più sul loro cellulare le indicazioni sui post del leader da rilanciare.

«Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo: chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre e ai miei famigliari, al mio amico di sempre Andrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività professionale, a tutte le persone che mi vogliono bene e a me stesso», scrive in una nota Morisi. «Ho rassegnato il 1° settembre le dimissioni dai miei ruoli all’interno della Lega: è un momento molto doloroso della mia vita, rivela fragilità esistenziali irrisolte a cui ho la necessità di dedicare tutto il tempo possibile nel prossimo futuro, contando sul sostegno e sull’affetto delle persone che mi sono più vicine».