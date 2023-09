Lega, Pontida chiede blocco navale. Calderoli: «Il 2024 sarà l’anno dell’Autonomia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

“Blocco navale subito!!”, “fermiamo gli sbarchi”, fino alla maglia provocatoria: “Cedere Lampedusa all'Africa”. Fermare l’immigrazione è la richiesta che più si alza dal pratone di Pontida, all’inizio della manifestazione che avrà come ospite Marine Le Pen. Sulla leader del Rassemblement National i militanti della Lega si dividono: c'è chi con una battuta sull'aspetto fisico evita di darne un giudizio politico e chi invece plaude a «una grande donna, una grande lottatrice, con cui abbiamo tantissime cose in comune». L’Autonomia resta il tema dominante della kermesse del Carroccio che ha visto la presenza sul pratone storico della Lega di circa 100mila partecipanti, almeno secondo gli organizzatori di Pontida. Gli interventi più attesi quelli della Le pen e quello del leader leghista Salvini.

Dalla Le Pen pieno sostegno alla Lega

Era l’intervento più atteso e la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, non ha tradito le aspettative del popolo leghista manifestando il pieno sostegno alla Lega di Matteo salvini e mettendo in guardia l’Italia e l’Europa dalla «ondata migratoria oggi organizzata». Intervenendo al raduno di Pontida, Le Pen ha elogiato l’operato di Salvini per come fronteggiò il tema dei migranti da ministro dell’Interno. «Eravamo orgogliosi della Lega e di Salvini quando difendeva i porti. Aspettiamo con il vostro successo che quel momento torni per l’Italia ma anche per la Francia, perché - ha affermato Le Pen dal palco del raduno - guai a quei leader che non si rendono conto dei segnali di allarme che rappresentano i massicci arrivi a Lampedusa. Guai a quei popoli i cui leader non prendono immediati provvedimenti per far fronte a questa sfida gigantesca, e a quelli che per giustificarsi dicono che non c’è alternativa. Voi avete dimostrato e incarnato la volontà politica di cui l’Europa ha bisogno, avete dimostrato che ci sono ancora europei disposti a difendere la nostra cultura e civiltà».

Loading...

Salvini: «Sugli extraprofitti nessuna marcia indietro»

Il leader della Lega matteo salvini, dopo aver reso onore a Maroni e Berlusconi e aver ribadito che che il «destino della Lega è quello di vincere in Italia e in Europa», ha esordito ribadendo che sugli extraprofitti delle banche «non si torna indietro. Le banche diano una parte dei loro profitti. Per la Lega è una priorità e non si torna indeitro». Sulla forza della coalizione, poi, Salvini non ha dubbi. «La Lega è garante del fatto che questo governo durerà tutti e cinque gli anni, non un minuto in meno. Matteo a Pontida e Giorgia a Lampedusa sono parte di un destino comune», ha precisato il ministro delle Infrastrutture.

La base chiede il blocco navale

A dirlo è Livio Ghidelli, venditore ambulante brianzolo, iscritto alla Lega dal 1986. Per l'edizione 2023 del raduno di Pontida ha scelto di indossare una maglia che chiede il blocco navale e la cessione di Lampedusa all'Africa. «Ci rendiamo conto di quanto quell’isola ci è costata negli ultimi vent’anni? Non parlo solo di soldi ma di qualità della vita. Se allontanare i confini serve a far tribolare i trafficanti, allora ben venga», dice. Poco cambierebbe, secondo il signor Ghidelli, se Salvini tornasse al ministero dell’Interno. «Può starci chiunque al Viminale, ma non può cambiare qualcosa se ha tutti contro. Il problema è questa Europa sinistroide, che sta facendo di tutto per metterlo in ridicolo il nostro governo. Ci stiamo facendo invadere come l’ultima Repubblica delle banane. Per fortuna tra pochi mesi l’Europa sarà in mano alla destra e la musica finalmente cambierà».

Pontida, al via sul pratone la kermesse della Lega

«La Lega potrà fare qualcosa se cambieremo qualcosa a Bruxelles, è da là che viene l'ordine”, dice Gigi, leghista bergamasco, che dal 1990 non ha mai saltato un raduno di Pontida. In testa indossa un cappello puntellato delle stellette delle varie edizioni e in mano ha un numero di ’La Padania’ del 2022. Il titolo in prima pagina è “Aiutateci a fermare i clandestini”. «Eravamo profeti», osserva Gigi.