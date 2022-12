Calcio, Lega Pro: il presidente Ghirelli si è dimesso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si è dimesso. Secondo quanto riportato dall’ansa, Ghirelli ha dato l’annuncio delle sue dimissioni nella cena di auguri natalizi con le componenti della Lega. Giovedì l’assemblea non aveva dato il via libera al suo piano di riforma.

Con un comunicato, la Lega di serie C aveva reso noto che l’assemblea straordinaria dei club di Lega Pro - con all'ordine del giorno la votazione dei club per approvare la modifica del format del campionato di serie C - «non ha approvato la proposta».

«Durante l'assemblea - proseguiva la nota - i club hanno discusso ed approvato all'unanimità le proposte presentate relative alla riforma dei campionati, il progetto sviluppo dei settori giovanili e il progetto sulle Seconde Squadre».

Il presidente della Lega Pro, immediatamente dopo la bocciatura, era stato netto: «Va preso atto del voto, senza se e senza ma, la proposta è stata respinta. Nessun commento da parte mia, solo la presa d'atto come è doveroso nel gioco democratico». Il giorno dopo è poi arrivato l’annuncio delle dimissioni.