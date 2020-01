Lega Pro, un impatto economico da 580 milioni di euro Per ogni euro investito si generano tre euro. È il moltiplicatore elaborato in uno studio messo a punto da ItaliaCamp

Ogni euro investito da La Lega Pro genera tre euro per il sistema. Un impatto economico pari a 580 milioni di euro annui. A queste conclusioni giunge il dossier messo a punto dalla stessa Lega in partnership con ItaliaCamp e presentato martedì 28 gennaio alla presenza del ministro per le Politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. «Lo studio attribuisce un valore scientifico alle attività alle quali i club si dedicano quotidianamente», ha commentato il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli.

Ghirelli: «Le istituzioni ci sostengano»

Secondo lo stesso presidente «c’è un problema di sostenibilità economica, che va affrontato. Non possiamo rischiare di ridimensionare il numero dei club perché verrebbe meno una parte fondamentale di quel reticolo economico e sociale che contribuisce a tenere in piedi l’Italia. Per questo chiediamo alle istituzioni di sostenere il nostro lavoro, che non è solo un contributo allo sport ma anche allo sviluppo sociale del paese».

I 198 milioni dei club

Stando allo studio, il valore aggiunto della Lega Pro è stato calcolato considerando, in maniera aggregata, i valori economici relativi ai bilanci 2018 di 51 club e della Lega stessa. Il valore complessivo così ottenuto è pari a circa 198 milioni di euro distribuiti per il 46% al Nord e per il restante 54% equamente tra Centro e Sud Italia, in ragione della distribuzione delle squadre sul territorio nazionale.

Per ogni euro investito si generano tre euro

Tuttavia Lega Pro ritiene che ci sia una sorta di moltiplicatore , secondo cui per ogni euro investito dai club si generano tre euro. Nel dossier si precisa che il valore dell’impatto economico diretto, indiretto e indotto, è quindi ottenuto dalla combinazione tra il valore aggiunto identificato e i moltiplicatori elaborati. E così l’impatto economico generato da Lega Pro è quindi pari a circa 580 milioni annui, distribuiti su tutto il territorio nazionale in maniera analoga al valore aggiunto. Questo, come detto, vuol dire che ogni euro distribuito o investito da Lega Pro e dai suoi club nelle proprie attività genera 3 euro circa per l’intero sistema economico.