Lega/Carroccio in affitto a un passo dal Campidoglio

Da questo autunno è operativa la nuova sede della Lega a Roma. Resta ancora il quartier generale di via Bellerio 41 a Milano, ma l'apertura di una base in quella che fu “Roma ladrona” dice molto della svolta che Matteo Salvini ha voluto imprimere al partito: la prossima primavera si svolgeranno le elezioni comunali per decidere il successore di Virginia Raggi e la presa del Campidoglio per il Carroccio è una priorità (in vista del bottino grosso alle politiche: palazzo Chigi). E la sede romana scelta è carica di simboli: via delle Botteghe Oscure 54, dove c'è anche il quartier generale dell'Ugl (il sindacato considerato vicino al centrodestra e in primis al Carroccio) e soprattutto di fronte a quella che fu la sede del Pci a via delle Botteghe Oscure 4. Come dire, che la Lega è l'unico partito che prende in mano la bandiera dei ceti popolari. Il contratto di affitto è stato firmato tra la Lega e la Fondazione Pasteur. Non sono trapelate le cifre dell'operazione, ma la Lega aveva giudicato troppo oneroso l'affitto di seimila euro mensili per uno spazio nei pressi del Quirinale e a Palazzo Chigi.