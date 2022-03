Legacoop-Prometeia: con rincari energia e beni alimentari rischio allargamento povertà e disagio economico

Per il consumo di gas, invece, il valore medio della quota di spesa è 4.1%; solo gli ultimi tre decili hanno una quota inferiore intorno al 3.7%.La stessa dinamica si rileva per i beni alimentari, per i quali la quota percentuale sulla spesa totale è maggiore per i decili più bassi, con una distanza di quasi 13 punti percentuali tra il primo e l'ultimo decile di reddito. In particolare, rispetto ad un'incidenza media del 23,6%, per il primo decile la spesa per beni alimentari rappresenta il 31.8% del totale, per l'ultimo decile il 19%.

Inoltre, mettendo in relazione le quote di spesa con la propensione al consumo, si osserva come le famiglie dei primi due decili non abbiano margini per incrementare la loro spesa (la propensione è superiore al 100%), mentre le famiglie con redditi più alti hanno una propensione inferiore al 100%, via via decrescente fino a poco più del 50% dell'ultimo decile.

L’effetto delle economie di scala sui consumi

Infine, lo studio rileva come l'effetto delle economie di scala sui consumi è evidente quando si prendono in esame le quote di spesa destinate a alimentari, elettricità e gas per numero di componenti familiari: quote decrescenti all'aumentare del numero di componenti familiari. La disaggregazione per territorio mostra una maggiore spesa relativa per alimentari ed elettricità nel Mezzogiorno, mentre l'utilizzo del gas è più rilevante al Nord.

Lusetti (Legacoop): contrastare speculazioni e arricchimenti da borsa nera

Secondo il presidente di Legacoop, Mauro Lusetti «dobbiamo chiedere la massima severità nel fare luce, contrastare, ed eventualmente punire, speculazioni e arricchimenti da “borsa nera” come quelli che, anche secondo il governo, sembrano avere riguardato il settore energetico e dei carburanti. Ne vediamo il terribile costo economico sui bilanci delle imprese, e l’impatto sociale sui bilanci delle famiglie».