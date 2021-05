Legal tech, flusso di dati in tempo reale con i clienti

Tra tool creati internamente agli studi e altri da adattare, anche a livello ingegneristico, «il campo d’azione è ormai vasto: dai contratti alle analisi normative e della giurisprudenza. Ma occorre comunque l’attività di un avvocato esperto in grado di tradurre i risultati per arrivare a un prodotto giuridico. Non basta infatti l’analisi del linguaggio, serve una logica legale», dice Valerio Cosimo Romano, avvocato di Cleary Gottlieb. In alcuni ambiti, più “standardizzabili”, come l’Antitrust o la 231, si punta alla compliance by design: strutturare i sistemi affinché siano già adeguati alla normativa in vigore. «Il diritto si sta specializzando e tecnicizzando – commenta Romano –. E ci sono campi come quello degli asset digitali, del biotech, dei software predittivi in cui i clienti sono disposti a pagare un premio per ricevere valore aggiunto. Ma gli studi devono essere pronti a guardare avanti, anticipare le tendenze: come noi stiamo facendo, ad esempio, studiando la tematica del “gemello digitale”».

In questo quadro, mentre si studiano tool e campi d’azione, il lavoro degli avvocati resta comunque fatto anche di «temi che non si prestano a un output ancora troppo standardizzato e ripetitivo», come osserva il tributarista Vittorio Emanuele Falsitta. Il cui studio (Falsitta e associati) «non si avvale di software che, per usare una sintesi un po’ brutale, si sostituiscono al professionista e producono, adattandoli, atti sulla base di format pregressi». Segno che il mondo del legal tech (con le sue discussioni) è ancora gli albori.

