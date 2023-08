Legambiente, mari e laghi inquinati: 32% rilevamenti oltre limiti legge

La maladepurazione resta un’emergenza

«La maladepurazione – sottolinea Stefano Ciafani, presidente di Legambiente - resta un'emergenza cronica del nostro Paese e, oltre a minacciare mare, laghi e biodiversità, costerà centinaia di milioni di euro nei prossimi anni, a causa del pagamento di multe che l'Europa non ci condonerà». Per Ciafani è fondamentale «che il Governo Meloni lavori a un piano nazionale per la depurazione nominando al più presto il nuovo commissario per la depurazione che oggi manca ancora all'appello. Occorre completare i lavori della rete impiantisca e prevedere più risorse, perché i fondi specifici previsti dal Pnrr pari ai 600 milioni non sono sufficienti, come ha sottolineato anche la Commissione Europea». L'Italia, sottolinea Legambiente, ha incontrato serie difficoltà nell’adempiere i propri obblighi imposti dalla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. ll tasso di conformità in Italia è pari al 56%, al di sotto della media Ue del 76 per cento. Gli scarichi di acque reflue urbane contribuiscono in modo significativo a una qualità dell’acqua non buona nel 45,8% dei corpi idrici superficiali (tra fiumi, laghi, transizione e costieri).

Ritardi sull’ eolico off-shore

Legambiente con Goletta Verde ha anche fatto il punto sui ritardi e i blocchi dell'eolico off-shore in Italia sintetizzandoli in una mappa. Nella Penisola sono 72 i progetti presentati al Mase per un totale di oltre 50 GW e 150 richieste di connessioni a Terna: numeri importanti, che testimoniano l'interesse che c'è nel Paese su questa tecnologia. Alcuni di questi progetti sono stati presentati più di dieci anni fa, con tecnologie a volte diventate obsolete che richiederebbero delle varianti al progetto, e che altri sussistono su aree molto vicine fra loro, quindi non tutti i 50 GW potranno essere effettivamente approvati e realizzati.

Le potenzialità delle fonti pulite

«L’energia dal vento, a terra e in mare, - spiega Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente - gioca un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, contribuendo alla lotta contro l'emergenza climatica, alla riduzione dei costi in bolletta per famiglie e imprese e alla creazione di nuovi posti di lavoro». Per questo anche quest'anno a bordo di Goletta verde «abbiamo raccontato le potenzialità di queste fonti pulite denunciandone al tempo stesso i tanti ritardi e blocchi. Il Paese abbia il coraggio di investire sull'eolico off-shore che porterebbe benefici ai territori, permettendo di fare a meno di rigassificatori, gasdotti e nuove centrali a gas».







