Legambiente: da Nord a Sud è boom degli stabilimenti green e sostenibili In Italia sono 52.619 le concessioni demaniali marittime, di cui 11.104 sono per stabilimenti balneari, 1.231 per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici, mentre le restanti sono distribuite su vari utilizzi. Quasi il 10% delle coste italiane è interdetto alla balneazione per ragioni di inquinamento di An.C.

È boom degli stabilimenti balnerari green. Dal Cilento al Salento, da Ravenna a Viareggio, passando per il Parco di Migliarino San Rossore per arrivare all’area protetta di Torre del Cerrano sono tanti quelli che hanno deciso di intraprendere una svolta ecocompatibile, scegliendo ad esempio di essere “plastic free” e di coinvolgere i bambini in progetti di educazione ambientale come fa il Lido Idelmery – Arma di Taggia in Liguria, che oltre ad attuare con l’università di Savona un progetto di gestione della Posidonia spiaggiata con cartelli esplicativi, ha anche realizzato un libro per i bambini “Il viaggio di Posidina” e sollecitato l’abbandono della plastica usa e getta offrendo ai clienti un kit di piatti e posate compostabili.

A raccontare questa tendenza è il report “Spiagge 2019” di Legambiente. Ci sono stabilimenti che sono impegnati nella riscoperta del territorio e nel recupero delle dune costiere come ha fatto la Poseidonia Beach Club – Marina di Ascesa, in Campania, e il RIMP – Rete delle imprese della Marina del Parco (in Toscana). Quest’ultima costituita da 20 stabilimenti di Viareggio e dell’area della Darsena e poi Bagno Teresa che ha ricostruito la duna sabbiosa rinunciando alla vista mare del ristorante dello stabilimento che per altro usa prodotti a km zero.

Chi ha deciso di puntare su prodotti bio come accade per il progetto Happy Bio nato dalla collaborazione tra Confcommercio e Camera di Commercio di Ravenna, stabilimenti balneari della costa romagnola e fattorie delle colline forlivesi. Chi è in prima linea per difendere le tartarughe marine come Lidi Tartalove – Maremma (Toscana): qui una serie di stabilimenti hanno collaborato con Festambiente e il Parco della Maremma per la stesura di un protocollo di buone pratiche di gestione della spiaggia per favorire e proteggere la nidificazione delle tartarughe marine. E chi come, ad esempio, il comune di Montesilvano, in Abruzzo, ha attivato dal 2009 il progetto delle spiagge accessibili. Si tratta di due spiagge libere prive di barriere, che ogni estate vengono allestite dal comune. Nel 2018 il progetto si è arricchito attraverso un progetto diinclusività che ha coinvolto sette ragazzi del progetto SPRAR.

