Legambiente, le perdite di metano in Italia: osservati speciali il gasdotto Greenstream che collega la Libia all’Italia e la centrale di Melizzano

Gli impatti sull’ambiente e sul clima

La campagna di Legambiente ha messo in evidenza uno stato generale delle infrastrutture caratterizzate da scarsa manutenzione, da un massiccio utilizzo di pratiche di venting e la mancanza di dati pubblici. Senza contare, ricorda l’associazione ambientalista, che il metano ha impatti sull’ambiente e sul clima. Se immesso direttamente in atmosfera può avere infatti un effetto fino a 86 volte più climalterante dell’anidride carbonica per i primi 20 anni. Si stima che a livello globale nel 2021 siano stati emessi in atmosfera 126 miliardi di metri cubi di gas solamente dal settore oil and gas, un enorme spreco di risorse oltre ad una minaccia per il clima. Un dato che va affiancato dalle attività di flaring, ovvero combustione in torcia, attraverso le quali nel 2021 sono stati sprecati 144 miliardi di metri cubi di gas (IEA, 2023).

Le proposte

L'associazione ambientalista chiede che si definisca e si adotti una normativa stringente che preveda monitoraggi e comunicazione, ma anche interventi di rilevamento e riparazione delle perdite di metano. In questa direzione, ad esempio, propone di introdurre l'obbligo mensile di condurre attività di rilevamento e riparazione, secondo lo US EPA: una soluzione che garantirebbe una riduzione delle emissioni del 90%. Dell'80% con una frequenza trimestrale, del 67% semestrale. Allo stesso tempo Legambiente chiede all'Esecutivo un'inversione di rotta per un graduale abbandono delle fonti fossili. «Il nostro Paese deve diventare l'hub delle rinnovabili e non quello del gas, attraverso semplificazioni normative, autorizzazioni più veloci e investimenti ingenti su grandi impianti industriali, comunità energetiche, accumuli e reti», ha sottolineato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.

Loading...